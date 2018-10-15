Хочешь сбросить лишний вес? Ешь макароны и картофель!

Запеченные овощи

Во-первых, они гораздо вкуснее, чем овощи вареные и даже жареные. Во-вторых, в них сохраняется гораздо больше витаминов, особенно, если запекать целиком, не срезая шкурку, а потом уже разделывать и заправлять зеленью, йогуртом или оливковым маслом. Таким образом, можно готовить баклажаны, кабачки, перцы, помидоры, цветную капусту и даже репчатый лук. Просто обмажь овощ маслом, уложи на выстланный бумагой противень и отправь его в духовку, разогретую до 200 С°.

Кускус

Многие не любят эту крупу, считая ее сухой и безвкусной. На самом же деле ты просто не умеешь ее готовить: в идеале нужно готовить эту крупу в тажине. Если его нет, подойдет глубокая сковородка типа вок. Просто пассеруй любимые овощи на оливковом масле, засыпь кускус, добавь небольшое количество овощного бульона и накрой крышкой. В таком виде ты сможешь есть кускус гораздо чаще. Кстати, он поможет справиться со стрессом, потому что содержит витамины группы В и железо.

Салаты с теплыми овощами и фруктами

Еще один вкусный и необычный ход. Мы привыкли, что если салат из помидоров и огурцов, то все овощи в нем обязательно свежие. А почему бы не попробовать другой вариант и не добавить обжаренный или запеченный баклажан, кабачок, любой другой овощ по вашему вкусу? А может быть, даже горячее яблоко или персик, тушеный с чайной ложкой коньяка? Это необычно, вкусно и полезно. Главное, овощные салаты не будут надоедать вам каждый день.

Картошка с овощами

Бытует мнение, что картошка наносит урон фигуре, хотя многие звезды и позволяют себе такую слабость. Идеальный вариант для всех худеющих — запечь ее в мундире в духовке или микроволновке (если нет времени). Так она сохранит максимальное количество полезных свойств. В том числе и витамин С. Между прочим, благодаря его наличию в корнеплоде, моряки в долгих плаваниях предотвращали появление цинги. Картофель был прекрасным профилактическим средством против этой болезни.

Лобио и другие блюда из бобовых

Прекрасный гарнир, идеально подходящий к блюдам из пасты и картофеля для тех, кто не хочет поправляться. Содержит огромное количество полезных веществ, способствует снижению холестерина! Незаменимая вещь для людей, которые регулярно постятся, поскольку это прекрасный источник белка. Бобовые также важны для женщин за 40, потому что содержат вещества, способствующие выработке женских гормонов.

Замочи фасоль на ночь, утром закинь в кастрюлю или мультиварку и по готовности размельчи блендером с зеленью, чесноком и специями.

Овощи на пару