Хочешь сбросить лишний вес? Ешь макароны и картофель!

Пытаясь сбросить лишние килограммы или удержать вес, мы часто переходим на одни салаты, полностью забывая о гарнирах: салат и рыба, салат и мясо — и так каждый день! Иногда такой «пост» заканчивается срывом в ближайшем фастфуде. Как избежать подобной участи? Разнообразить рацион гарнирами. Автор системы самосовершенствования «Минус 60» Екатерина Мириманова рассказала, какие из них не навредят фигуре и будут особенно полезны, пишет lady.mail.ru.
Запеченные овощи
Во-первых, они гораздо вкуснее, чем овощи вареные и даже жареные. Во-вторых, в них сохраняется гораздо больше витаминов, особенно, если запекать целиком, не срезая шкурку, а потом уже разделывать и заправлять зеленью, йогуртом или оливковым маслом. Таким образом, можно готовить баклажаны, кабачки, перцы, помидоры, цветную капусту и даже репчатый лук. Просто обмажь овощ маслом, уложи на выстланный бумагой противень и отправь его в духовку, разогретую до 200 С°.
Кускус
Многие не любят эту крупу, считая ее сухой и безвкусной. На самом же деле ты просто не умеешь ее готовить: в идеале нужно готовить эту крупу в тажине. Если его нет, подойдет глубокая сковородка типа вок. Просто пассеруй любимые овощи на оливковом масле, засыпь кускус, добавь небольшое количество овощного бульона и накрой крышкой. В таком виде ты сможешь есть кускус гораздо чаще. Кстати, он поможет справиться со стрессом, потому что содержит витамины группы В и железо.
Салаты с теплыми овощами и фруктами
Еще один вкусный и необычный ход. Мы привыкли, что если салат из помидоров и огурцов, то все овощи в нем обязательно свежие. А почему бы не попробовать другой вариант и не добавить обжаренный или запеченный баклажан, кабачок, любой другой овощ по вашему вкусу? А может быть, даже горячее яблоко или персик, тушеный с чайной ложкой коньяка? Это необычно, вкусно и полезно. Главное, овощные салаты не будут надоедать вам каждый день.
Картошка с овощами
Бытует мнение, что картошка наносит урон фигуре, хотя многие звезды и позволяют себе такую слабость. Идеальный вариант для всех худеющих — запечь ее в мундире в духовке или микроволновке (если нет времени). Так она сохранит максимальное количество полезных свойств. В том числе и витамин С. Между прочим, благодаря его наличию в корнеплоде, моряки в долгих плаваниях предотвращали появление цинги. Картофель был прекрасным профилактическим средством против этой болезни.
Лобио и другие блюда из бобовых
Прекрасный гарнир, идеально подходящий к блюдам из пасты и картофеля для тех, кто не хочет поправляться. Содержит огромное количество полезных веществ, способствует снижению холестерина! Незаменимая вещь для людей, которые регулярно постятся, поскольку это прекрасный источник белка. Бобовые также важны для женщин за 40, потому что содержат вещества, способствующие выработке женских гормонов.
Замочи фасоль на ночь, утром закинь в кастрюлю или мультиварку и по готовности размельчи блендером с зеленью, чесноком и специями.
Овощи на пару
Невероятно полезный вариант гарнира. При таком способе приготовления овощи не только сохраняют большее количество витаминов и клетчатки, но и эстетически смотрятся красивее, поскольку практически не отличаются по цвету от свежих. Но помни, для того чтобы сохранить больше витаминов, солить овощи нужно уже после приготовления на пару.
Рис
С одной стороны, мы его любим, с другой — он не всегда получается вкусным и как следствие нечасто появляется в нашем меню. А зря! В этом продукте содержатся витамины группы B, которые способствуют улучшению работы кишечника, выводят шлаки из организма. Чтобы рис всегда получался вкусным, обязательно тщательно промывай его до приготовления. Затем заливай водой так, чтобы она покрывала рис на два пальца, также добавь несколько столовых ложек оливкового масла, пару зубчиков чеснока, соль и лавровый лист. Такой рис будет гораздо вкуснее, и ты будешь употреблять этот гарнир чаще. Недаром ведь это любимый гарнир азиатов.
Паста
Еще один незаконно «обиженный» продукт. Макароны не только не вредны для фигуры, но и полезны, если употреблять их с овощными гарнирами вместо мяса или рыбы. Важно также выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, они полезнее. Тем не менее не стоит употреблять их больше одного раза в неделю.
Гречка
Очень важный продукт, один из самых «железистых». А это значит, что он поможет избавиться от хронической усталости, анемии, снизит болезненность месячных. Записывай рецепт: отвари гречку со специями и добавь греческий йогурт.
Рисовые листы для спринг-роллов
Наверняка ты видела их в магазине, но обходила стороной, а зря! Наравне с рисовой лапшой (важно читать состав, там должен быть только рис), они помогут сделать полезный гарнир на скорую руку, который почти не содержит калорий. Пласты замачиваются в холодной или горячей воде, а затем в них заворачивается любая начинка: курица с перцем, утка с огурцом и зеленым луком, помидоры и огурцы, все, что придет тебе в голову! А для рисовой лапши можно в качестве приправы использовать соевый соус. Она является идеальным заменителем макарон и ее можно есть хоть каждый день.