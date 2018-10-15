Шесть научных причин, почему октябрьские дети - реально особенные

Вот почему октябрьские дети настолько особенные:

1. Они могут стать хорошими спортсменами.

Исследования показывают, что октябрьские младенцы, скорее всего, будут звездами спорта, пишет lifter.com.ua.

Исследование, проведенное в 2014 году о выносливости и силе в школах, показало, что «дети, рожденные в октябре, были сильнее, чем те, которые родились в другие месяцы (кроме сентября и ноября)».

Считается, что это связано с пренатальным воздействием витамина D, и исследователи полагают, что октябрьских детей нужно отдавать в спортивные кружки, чтобы позже они пожинали плоды таких усилий!

"Дети, родившиеся в Северном полушарии осенью, имеют немного большую костную и мышечную массу", - сказал в интервью журналу New York Magazine доктор Гэвин Сандершок из Центра спортивной и физической науки Университета Эссекса. "Они сильнее, проворнее и имеют гораздо больший потенциал, чем им сверстники".

2. Они могут стать президентами.

В этом месяце родилось больше президентов США, чем в каком-либо ещё, поэтому подготовьтесь к тому, что у вашего ребенка будут политические наклонности.

Возможно, именно ваш ребенок станет следующим Джоном Адамсом, Резерфордом Хейзом, Честером Артуром, Тедди Рузвельтом, Дуайтом Д. Эйзенхауэром или Джимми Картером. К слову, Хилари Клинтон тоже родилась в октябре.

3. Они реже всего рождаются в последний день месяца.

Октябрьские дети не рождаются на Хэллоуин. Кажется, что есть что-то в этом темном и жутком празднике, из-за которого не происходят «спонтанные»роды, по данным исследователей Йельского университета.

Специалисты предполагают, что подсознательно мамы могут не хотеть, чтобы день рождения их ребенка вызывал негативные ассоциации.

4. Они чаще доживают до 100-летнего юбилея.

Согласно исследованию 2011 года

Чикагского университета, люди, родившиеся в октябре, «имеют значительно более высокую вероятность дожить до 100 лет по сравнению с людьми, родившимися в апреле».

Возможно, вы захотите начать откладывать на пенсию своего ребенка как можно раньше.

5. У них меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В недавнем исследовании было обнаружено, что октябрьские дети меньше рискуют получить сердечно-сосудистые заболевания.

Да, у октябрьских младенцев, как правило, сердце здоровее, поэтому неудивительно, что они чаще становятся долгожителями.

6. У них хорошее психическое здоровье.

Исследователи также связали октябрьских людей с более низким количеством самоубийств, указав, что дети, родившиеся в этом месяце, обладают хорошим психическим здоровьем.

Короче, с точки зрения физического и умственного развития, рожденные в октябре – просто счастливчики!