Какой муж по знаку зодиака является самым лучшим

7 место — Овен

Скандалист, эгоист, мот, грубиян и свинья. Эталонный «настоящий мужик» — вонюч, волосат, ликом страшен, желудком лужен. Под его любимым диваном можно найти не только грязные носки и недоеденную пиццу, но и похмельного Димона. Что значит, «кто такой Димон»? Это же его лучший друг! Вчера познакомились… В приступе гнева способен забить Димона насмерть чайным пакетиком. Категорически не рекомендуется оставлять Овна на хозяйстве с детьми и котами, потому что дети и коты не умеют грызть замороженные пельмени. Но зато Овен уверен, что у него лучшая в мире жена, и всем об этом рассказывает. Милый, милый.

6 место — Водолей

Почетное центральное место достается Водолею — болванке отличного мужа. Сама по себе эта деталь ничего не требует и никаких неудобств не доставляет: приносит скромную денежку, подъедает позавчерашний борщ и безропотно моет кошачий лоток. Все остальное время проводит во внутренней Монголии, закапывая воображаемые пиастры на Поле Чудес. Но если вооружиться топором и напильником, можно доработать болванку до эталонного богатенького Буратины. И, что показательно, неприхотливость, легкий характер и чувство юмора при этом никуда не денутся.

5 место — Телец

Преданный и заботливый муж. Все в дом, все для семьи — для драгоценной женушки и любимых карапузиков. Никогда не предаст. Никогда не изменит. Миролюбив и спокоен, если не доводить его до ручки. Так что если знаешь, где у него ручка, можно безнаказанно выносить ему мозг десятилетиями. Он в ответ принесет в клювике всю зарплату, а еще вкусняшки и подарочки (полезные). Неприхотлив совершенно — ничего не требует и всегда всем доволен. Верный, терпеливый, добрый, невыносимо тоскливый занудный бобер.

4 место — Весы

Мистер Романтика. Неважно, сколько лет он женат, хоть пять, хоть двадцать пять — он все равно будет ежедневно признаваться своей милой в любви, дарить ей алые розы, подавать кофе в постель и преподносить сюрпризы без повода. Супружеский долг выполняет лучше, чем специально обученный Близнец, при этом остается верен жене, пока смерть не разлучит их. Загадочную женскую душу видит насквозь, так что ему не надо ничего объяснять, он все сам понимает. Супер-муж, способный превратить жизнь жены в романтическую сказку. Но вот мыть за собой тарелку, что характерно, так никогда и не научится.

3 место — Козерог

Почетное третье место достается Козерогу — мужчине, за которого непременно нужно выйти замуж, если посчастливилось с ним встретиться. Правда для начала придется загрызть десяток-другой конкуренток, потому что Козерог — это просто ходячий набор мужских достоинств: умен, хорош собой, честен, обаятелен и добр, и, что самое главное, Козерог сохранит все эти качества до глубокой старости, не превратившись в брюзгу и зануду. Недостаток у него только один — жениться Козерог категорически не хочет. Вообще никогда. Но если уж он это сделал, считай, у тебя теперь есть личный супергерой. Человек-Стабильность.

2 место — Лев

Муж — покровитель. Такой папик. Женятся Львы исключительно на редких красавицах — или на женщинах, которым удается убедить Льва в том, что они редкие красавицы (это нетрудно). Опекает жену, как ребенка, балует подарками, носит на руках и водит за ручку туда, куда ей почему-то идти не хочется. Выйти замуж за Льва — это как удочериться, только со всеми плюшками, положенными законной жене, и без наказаний, положенных непослушной дочери. Правда, за это придется неустанно Львом восхищаться. Если Льва вовремя не восхвалить — он чахнет, как цветок без воды: у него все опадает, и Орган Доблести — в первую очередь. Впрочем, разве в этом семейное счастье, да?

1 место — Дева