Самое быстрое сжигание калорий: пять способов

Ходите и бегайте под углом.

Пешие прогулки и бег - это превосходные по своим результатам аэробные нагрузки. Хотите сделать их более эффективными в деле сжигания калорий? Ходите и бегаете в гору. Если при подобных передвижениях угол наклона увеличивается, то вырастает нагрузка не только на мышцы ног, но и на многие другие зоны тела. А это способствует более быстрому похудению.

Переходите на интервальные занятия.

Вместо того чтобы в течение получаса неторопливо бежать со скоростью 10 км/ч, старайтесь на одну-две минуты разгоняться по максимуму, затем одну минуту идти пешком, затем снова бежать в быстром темпе и так несколько раз. Практика показывает, что подобного рода интервальные тренировки невероятно эффективны.

Добавляйте больше веса.

Чем выше объем мышц, тем ниже количество подкожного жира. Тренировки на мышечную массу ускоряют метаболизм, что помогает сжигать лишние калории. Добавьте хотя бы один-два дня занятий с тяжелыми весами в ваш еженедельный график тренировок.

Пейте воду.

Эксперты советуют выпить не менее двух кружек воды за 10 минут до начала тренировок. Это ускоряет метаболизм, то есть сжигание калорий, приблизительно на 30%.

Не забывайте о белках.