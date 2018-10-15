В Тарту прошел эффектный показ мод с привкусом Азии

Посетителям мероприятия Moekuulutaja, представилась феноменальная возможность увидеть пять скульптуральных нарядов, созданных в качестве совместного проекта магистрантами отделений моды Эстонской академии художеств и Гонконгского политехнического университета. Половина экспериментальной коллекции, которая была создана в январе в одном из известных городов Азии из 1600 бамбуковых вееров, впервые предстала перед эстонским зрителем в рамках невероятно эффектного показа мод Moekuulutaja.