Пн, 15.10.2018
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  • В Тарту прошел эффектный показ мод с привкусом Азии

В Тарту прошел эффектный показ мод с привкусом Азии ГАЛЕРЕЯ

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13 октября в тартуский Kaubamaja прошло модное мероприятие Moekuulutaja («Вестник моды»), в этот раз взявшее вдохновение из стран Азии. В торговом центре были показаны самые свежие мужские, женские и даже детские тренды этой осени.

Посетителям мероприятия Moekuulutaja, представилась феноменальная возможность увидеть пять скульптуральных нарядов, созданных в качестве совместного проекта магистрантами отделений моды Эстонской академии художеств и Гонконгского политехнического университета. Половина экспериментальной коллекции, которая была создана в январе в одном из известных городов Азии из 1600 бамбуковых вееров, впервые предстала перед эстонским зрителем в рамках невероятно эффектного показа мод Moekuulutaja. 

По выбору стилистов специального показа Кати Адриковой и Марилийс Нийне на сцене также будут продемонстрированы созданные Adrikorn Artefacts объемные формы из вдохновленной кимоно коллекции «Hello ODD».

Также эти модным вечер можно было насладиться творчеством мега-звездного дуэта Uudo & Sissi. 

Смотри галерею!

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