В Тарту прошел эффектный показ мод с привкусом Азии

13 октября в тартуский Kaubamaja прошло модное мероприятие Moekuulutaja («Вестник моды»), в этот раз взявшее вдохновение из стран Азии. В торговом центре были показаны самые свежие мужские, женские и даже детские тренды этой осени.
Посетителям мероприятия Moekuulutaja, представилась феноменальная возможность увидеть пять скульптуральных нарядов, созданных в качестве совместного проекта магистрантами отделений моды Эстонской академии художеств и Гонконгского политехнического университета. Половина экспериментальной коллекции, которая была создана в январе в одном из известных городов Азии из 1600 бамбуковых вееров, впервые предстала перед эстонским зрителем в рамках невероятно эффектного показа мод Moekuulutaja.
По выбору стилистов специального показа Кати Адриковой и Марилийс Нийне на сцене также будут продемонстрированы созданные Adrikorn Artefacts объемные формы из вдохновленной кимоно коллекции «Hello ODD».
Также эти модным вечер можно было насладиться творчеством мега-звездного дуэта Uudo & Sissi.
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