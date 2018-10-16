Подмигивающие ногти: еще один странный тренд в маникюре

В наше время мало кого удивишь необычной прической, яркой одеждой и пугающим гримом. Люди привыкли к самым нестандартным проявлениям моды и со скукой пролистывают записи в социальных сетях фото с нарядными бровями, радужной шевелюрой, макияжем с жуками. Ради красоты и популярности многие готовы постоянно экспериментировать с внешностью. Но этот тренд не только поразил своей экстравагантностью, но и понравился модницам, несмотря на весьма эпатажный вид, пишет fabiosa.ru.
Похоже, теперь женщины смогут подмигивать… своим маникюром. Необычный дизайн ногтей с искусственными глазами разработала российская студия Nail Sunny. Работа над маникюром была достаточно непростой. Вначале нужно было нарастить ногти, в отверстия которых поместили кукольные глаза. Затем добавили искусственные ресницы, нарисовали брови и красиво оформили "веко" макияжем. Но основная изюминка маникюра состоит в том, что с помощью специального механизма глаз будто бы подмигивает.
Nail Sunny поделилась процессом создания глазастого маникюра в видео, и оно набрало 5,5 млн просмотров. Одни женщины оценили нестандартный формат, другие же посчитали дизайн чересчур эксцентричным и даже пугающим.
К слову, студии не привыкать к экспериментам. К стандартному маникюру они не прочь добавить изюминку в виде кукол, шипов, Чужого и других странных существ.
Несмотря на столь необычные предпочтения, клиентов у студии хватает. А вы бы решились сделать такой маникюрчик?