Подмигивающие ногти: еще один странный тренд в маникюре

В наше время мало кого удивишь необычной прической, яркой одеждой и пугающим гримом. Люди привыкли к самым нестандартным проявлениям моды и со скукой пролистывают записи в социальных сетях фото с нарядными бровями, радужной шевелюрой, макияжем с жуками. Ради красоты и популярности многие готовы постоянно экспериментировать с внешностью. Но этот тренд не только поразил своей экстравагантностью, но и понравился модницам, несмотря на весьма эпатажный вид, пишет fabiosa.ru.