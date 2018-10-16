Как ухаживать за кожей этой осенью: новые тенденции

Защита от излучения

При этом рекомендуется без фанатизма относиться к косметике с SPF и делать упор не столько на УФ-фильтры, сколько на косметику, защищающую от UVА–излучения. В составе это обозначается следующими компонентами: диоксидом титана, оксидом цинка, оксибензоном, авобензоном. Напомним, UVA-излучение имеют накопительный эффект и ускоряют фотостарение кожи.

Защита от загрязнений

Anti-pollution-косметика занимает прочное место в уходе за кожей и особенной популярностью пользуется у городских жителей. Загрязняющие частицы воздуха негативно влияют на кожу, поэтому создаются кремы, маски, лосьоны с антиоксидантым эффектом, именно они нейтрализуют негативное действие свободных радикалов. Все эти средства должны содержать увлажняющие компоненты и такие «зеленые» ингредиенты, как зеленый чай, оливки, водоросли. Эффективны в борьбе за чистоту кожи также сыворотки и специальные бустеры – они в два раза усиливают действие всех полезных веществ в косметике.

Многоступенчатое очищение

В сегменте средств для очищения все больше различных текстур, а концепция многоступенчатого очищения уже считается нормой. Сложножносочиненное очищение кожи — это сначала использование гидрофильного масла или бальзама (все это желательно делать, аккуратно массируя кожу), затем умывание с гелем или пенкой, дальше – пилинг, в конце – очищающая маска. Такой подход помогает коже максимально очистить лицо и подготовить кожу к дальнейшему применению увлажняющего крема.

Включение масел в уход

Сейчас масла актуальны как никогда. Это отличное дополнение для питания кожи и антивозрастного ухода.

Даже добавление одной-двух капель чистого масла или масляной сыворотки в ежедневный крем (или на кожу перед его применением) восстанавливает защитный слой кожи.

Дмитрий Стофорандов, основатель и генеральный директор косметической компании Teana laboratories

Ухаживающий крем с тональным эффектом