KrasotkaФэшнТренды этой осени для эстонских детей (Галерея)Тренды этой осени для эстонских детей (Галерея)Krasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 октября 2018, 13:10В прошедшую субботу в тартуском Kaubamaja прошло модное мероприятие Moekuulutaja («Вестник моды»).На этот раз были показаны не только новые тенденции в мужской и женской одежде, но и детские тренды этой осени, которые представил стилист Карис Кууск.Смотри галерею!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьдетимодаосень