Вт, 16.10.2018
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Тренды этой осени для эстонских детей (Галерея)

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В прошедшую субботу в тартуском Kaubamaja прошло модное мероприятие Moekuulutaja («Вестник моды»).

На этот раз были показаны не только новые тенденции в мужской и женской одежде, но и  детские тренды этой осени, которые представил стилист Карис Кууск.

Смотри галерею!

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