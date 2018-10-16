Этот орех не только улучшит ваше здоровье, но и принесет счастье!

Среди наиболее популярных среди населения нашей страны видов орехов, кроме арахиса и грецких орешков, можно выделить фисташки. Этот орех очень любят в Индии. Там он пользуется спросом благодаря своей высокой питательной ценности. Не менее популярны фисташки у жителей Поднебесной. Дело в том, что в Китае фисташки называют орехом, способным принести счастье. Жители Ирана имеют сходные взгляды, они называют фисташки «улыбающимися» орехами.

Фисташки очень полезны для пищеварения. В 30 граммах этих орешков содержится не менее 3 граммов клетчатки. Она необходима для нормального функционирования кишечника. Эта вкусная еда не только насытит, но и «почистит» организм, позаботится о здоровье всей семьи. Фисташковые орешки богаты протеином и жирными кислотами. Благодаря этому мы ощущаем прилив жизненных сил после того, как полакомимся фисташками.

Рекомендуется употреблять их накануне спортивной тренировки или физически тяжелой работы. Они зарядят энергией и силами, необходимыми для выполнения задуманного.

Хороши фисташки и в качестве средства, способного восстановить запасы утраченной энергии. Эта вкусная еда богата минералами и электролитами, что способствует быстрому восстановлению организма после физических нагрузок.

В фисташках есть много витамина B6, улучшающего работу мозга и способствующего повышению концентрации внимания. Достаточно съесть 30 граммов исташек, чтобы получить необходимую нам суточную дозу этого витамина.

Фисташки богаты антиоксидантами, препятствующими процессам старения, протекающим в нашем организме. Они опережают по их содержанию даже зеленый чай! Фисташковое дерево на о. Сицилия

Помимо прочего, в этих орешках содержится много полезных микроэлементов. Речь идет о фосфоре, магнии, калии и железе.

Фисташки рекомендовано включать в рацион людей, занимающихся умственным трудом, а также школьников и студентов. Горсть фисташек поможет быть более внимательным и сконцентрированным на решении поставленных задач.

Употребление в пищу фисташек поможет сохранить остроту зрения. Благодаря этой вкусной еде вы убережете себя от глазных болезней. Все дело в содержащихся в этих орешках лютеине и зеаксантине.

Среди разных видов орехов фисташки являются самыми низкокалорийными: 30 фисташек содержат в себе 100 ккал. Столько же калорий вы получите, съев 14 миндальных орешков или 11 орехов кешью.

Благодаря употреблению фисташек можно понизить уровень холестерина. Происходит это за счет высокого содержания в этих орехах ненасыщенных жирных кислот и растительных стеролов. Фисташки рекомендованы в качестве дневного перекуса даже тем, кто придерживается диеты и хочет похудеть. Идеальной закуской их делают мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в них в большом количестве.

Если у вас возникнет вопрос, чем себя побаловать во время обеденного перекуса или прогулки на свежем воздухе, обратите внимание на фисташки.