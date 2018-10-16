Управление женским гневом: самые полезные советы

1. Гнев не является опасной эмоцией.

Если вы воспитывались в семье, где довольно часто наблюдались семейные конфликты, и родители не стеснялись выражать отрицательные эмоции по отношению друг к другу, то у вас может сформироваться мнение о том, что гнев это что-то опасное. Но очень важно знать о том, что сама по себе злость не ранит других людей. Ранит именно то, как вы ее выражаете. Если она проявляется в грубой форме, да еще и физическим насилием, ты это оставит на человеке эмоциональные шрамы. Однако гнев, высказанный корректно и аргументировано может даже помочь укрепить отношения.

2. Не стоит постоянно прятать гнев.

Не надо считать, что злость или гнев токсичны для отношений, постоянно проглатывая собственные обиды. Когда мы прячем эмоции, то это влечет за собой последствия. Хронический гнев, накапливаемый внутри человека, приводит к бессоннице, тревожным состоянием и депрессии. Кроме того, он может вызывать неправильное поведение вроде злоупотребления субстанциями, переедания или отсутствие контроля над расходом средств.

3. Гнев не является способом преодоления проблем.

Если мы с помощью гнева или злости пытаемся решить все возникающие в жизни проблемы, то это вызывает ощущение беспомощности и разочарования. Особенно после того, когда эти проблемы или люди, их вызывающие, нисколько не меняются.

4. Здоровые способы выражения гнева.