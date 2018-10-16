Жуткая апокалиптическая стихия: мать своим телом спасала ребенка от града (фото)

В Австралии мать с маленькой дочкой попали в опасное торнадо, из-за которого всё тело женщины теперь покрыто кровоподтёками и порезами,сообщает Daily Mail.
Разрушительная буря пронеслась по юго-востоку штата Квинсленд в четверг и сопровождалась градом размером с теннисные мячики, пишет lifter.com.ua.
В городке Танси к северу от Брисбена разрушены дома и фермы.
В ближайшие несколько дней стихийное бедствие продолжится, из-за чего восстановительные работы откладываются.
Фиона Симпсон была в машине со своей бабушкой и дочкой, когда огромные градины пробили окна и обрушились на них. Град оставил синяки и порезы на лице и спине Симпсон, которая пыталась прикрыть ребёнка своим телом.
Симпсон выложила фото своих травм в Фейсбук.
«Я усвоила урок: никогда не садись за руль во время бури», — написала она.
Все трое были госпитализированы.
Катастрофическая буря полностью уничтожила урожай на многих фермах.
Житель Танси Грег Хеллмут говорит, что грохот стоял «невероятный». Он рассказывает:
«Мы все забежали в дом, всё буквально летало, деревья падали, крышу сорвало и швырнуло обратно. Мы спрятались под кровать и пережидали там».
В ближайшие дни бури в Квинсленде будут продолжаться: синоптики прогнозируют до 55 мм осадков.
В некоторых регионах выпало так много града, что улицы и поля выглядят заснеженными.
Посевы пшеницы, ячменя и косточковых культур были уничтожены; предположительно, убытки от стихийного бедствия будут огромными.
По некоторым сведениям, молниями также убило часть поголовья скота. Более 10 000 домов остались без электроэнергии.
Власти ждут окончания бури, чтобы начать ликвидацию последствий.
А вы когда-нибудь видели такой град?