Жуткая апокалиптическая стихия: мать своим телом спасала ребенка от града (фото)

Разрушительная буря пронеслась по юго-востоку штата Квинсленд в четверг и сопровождалась градом размером с теннисные мячики, пишет lifter.com.ua.

В городке Танси к северу от Брисбена разрушены дома и фермы.

В ближайшие несколько дней стихийное бедствие продолжится, из-за чего восстановительные работы откладываются.

Фиона Симпсон была в машине со своей бабушкой и дочкой, когда огромные градины пробили окна и обрушились на них. Град оставил синяки и порезы на лице и спине Симпсон, которая пыталась прикрыть ребёнка своим телом.

Симпсон выложила фото своих травм в Фейсбук.

«Я усвоила урок: никогда не садись за руль во время бури», — написала она.

Все трое были госпитализированы.

Катастрофическая буря полностью уничтожила урожай на многих фермах.

Житель Танси Грег Хеллмут говорит, что грохот стоял «невероятный». Он рассказывает:

«Мы все забежали в дом, всё буквально летало, деревья падали, крышу сорвало и швырнуло обратно. Мы спрятались под кровать и пережидали там».

В ближайшие дни бури в Квинсленде будут продолжаться: синоптики прогнозируют до 55 мм осадков.

В некоторых регионах выпало так много града, что улицы и поля выглядят заснеженными.

Посевы пшеницы, ячменя и косточковых культур были уничтожены; предположительно, убытки от стихийного бедствия будут огромными.

По некоторым сведениям, молниями также убило часть поголовья скота. Более 10 000 домов остались без электроэнергии.

Власти ждут окончания бури, чтобы начать ликвидацию последствий.