Располневшая Седокова будет голодать: признание звезды

По признанию самой Анны, она позволила себе сильно расслабиться в плане рациона. В последнее время она активно увлекалась пельменями, пастой и булочками. Именно они привели к появлению лишних килограммов, в которых певицу неоднократно упрекали хейтеры и модные блогеры.

Долгое время певица убеждала себя, что выглядит прекрасно, и пышные формы ей к лицу, но стоило Седоковой встать на весы и увидеть реальную цифру, как она пришла в ужас.

Анна призналась, что всегда держала в голове планку с максимально допустимым для нее весом. Ее нынешний результат превысил эту отметку ровно на 6 килограммов.

Увидев страшную для себя цифру, Седокова решила сесть на диету и начать с голодания. От еды она планирует отказаться ровно на сутки. При этом Анна рассказывает, что уже давно не пьет кофе с сахаром, но от хлебо-булочных изделий отказаться ей будет крайне сложно.