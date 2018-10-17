Как быстро вылечить кашель: эффективный лайфхак

Стоит учесть, что причин для появления кашля может быть много: это чрезмерное курение, аллергия, астма, изжога и т.д. Способы, перечисленные ниже, подходят только для лечения кашля, появившегося из-за ОРВИ, пишет ivona.bigmir.

Простудный кашель возникает вместе с инфекцией и сопровождается другими признаками вирусного заболевания: насморком, головной болью, незначительным повышением температуры.

Вот, как лечить кашель при ОРВИ, если у вас нет возможности пойти к врачу:

Пейте больше жидкости. Лучшее средство от простудного кашля — это отдых и обильное питье. Нужно, чтобы мокрота, которая скапливается в бронхах, была жидкой. Так ее проще удалить из дыхательных путей кашлем. Кашель будет легче переноситься и закончится быстрее.

Лучшее средство от простудного кашля — это отдых и обильное питье. Нужно, чтобы мокрота, которая скапливается в бронхах, была жидкой. Так ее проще удалить из дыхательных путей кашлем. Кашель будет легче переноситься и закончится быстрее. Съешьте ложку меда. Ложка меда на ночь — проверенное средство, которое действительно помогает успокоить кашель и нормально выспаться.

Ложка меда на ночь — проверенное средство, которое действительно помогает успокоить кашель и нормально выспаться. Проветривайте помещение. Еще один способ облегчить кашель — позаботиться о том, каким воздухом дышит больной человек. Если в помещении много пыли, слишком душно или сухо, то вдыхаемый воздух будет дополнительно раздражать слизистые.

Еще один способ облегчить кашель — позаботиться о том, каким воздухом дышит больной человек. Если в помещении много пыли, слишком душно или сухо, то вдыхаемый воздух будет дополнительно раздражать слизистые. Принимайте леденцы. Против кашля могут помочь обычные леденцы — и аптечные противокашлевые, и просто конфеты. Дело в том, что раздраженное горло является причиной сухого кашля, при котором не отходит мокрота. Когда мы рассасываем леденец, то часто сглатываем и увлажняем слизистую горла, а значит, кашель уже не так страшен.