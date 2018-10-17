Бодрое утро! Как легко проснуться, если на улице темно: полезные советы

Следуйте режиму

Спите достаточное количество времени, ложась и просыпаясь по графику. Старайтесь следовать этому правилу даже на выходных и не спите больше вашей нормы. Лишние 15 минут могут привести к тому, что вы проспите или будете чувствовать себя разбитым весь день. Это происходит потому, что организм настолько привыкает к подъему в определённый час, что отступление от устоявшегося графика может стоить вам бодрости и хорошего настроения.

Выбирайте плавные мелодии будильника

Громкий и неожиданный утренний звонок грубо вырывает вас из сна, что может повысить давление и стимулировать резкий выброс адреналина в кровь. Такой ежедневный стресс может привести к болезням сердца и сосудов.

Держите одежду возле кровати

Осенью и зимой трудно заставить себя вылезти из-под одеяла просто потому, что в квартире холодно. Особенно это актуально до начала отопительного сезона. Потому, чтобы не проспать, положите рядом с собой теплую домашнюю одежду, и тогда холод в квартире не помешает легкому подъему.

Добавьте света

Главная причина, по которой мы просыпаемся весной и летом с легкостью — солнечный свет. В холодное время года увеличивать степень освещенности приходится искусственно. Если у вас нет возможности воспользоваться системой автоматического включения света, включайте свет во всех комнатах самостоятельно, сразу после пробуждения.

Проветривайте комнату

Утром, когда окончательно согреетесь, смело впускайте в комнату свежий воздух: он взбодрит, освежит помещение и убережет от соблазна остаться в спальне.

Не ешьте перед сном