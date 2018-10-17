Неожиданно! Plus-size модель Эшли Грэм обвинили в похудении

Plus-size модель Эшли Грэм всегда гордилась своими пышными формами: знаменитось регулярно публикует в своей соцсети фотографии в облегающей одежде, откровенных купальниках и даже снимки, на которых позирует абсолютно обнаженной. К тому же, именно аппетитным формам Эшли обязана своей популярностью и востребованностью, пишет viva.ua.