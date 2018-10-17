Неожиданно! Plus-size модель Эшли Грэм обвинили в похудении
17 октября 2018, 12:37
Plus-size модель Эшли Грэм всегда гордилась своими пышными формами: знаменитось регулярно публикует в своей соцсети фотографии в облегающей одежде, откровенных купальниках и даже снимки, на которых позирует абсолютно обнаженной. К тому же, именно аппетитным формам Эшли обязана своей популярностью и востребованностью, пишет viva.ua.
Однако в последнее время поклонники звезды начали замечать, что Грэм буквально тает на глазах. В частности, модель поделилась в своем Instagram снимком в ярком платье, облегающем стройную фигуру.
"Очень худая", "Эшли, теперь ты не можешь представлять таких, как я", "И это plus-size модель?", "Слишком тощая для модели "плюс", "Эшли, зачем ты начала худеть?", - писали подписчики.