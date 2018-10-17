Меган Маркл заставила принца Гарри следовать календарю овуляции

Герцогиня Сассекская скачала на телефон программу Aesop Fertility Clock, которая должна была регулярно отправлять уведомления о начале овуляции. Более того, эта программа обещала повысить вероятность рождения мальчика или девочки, сообщает американский сайт Radar Online.

"Меган скачала это приложение, потому что ей понравилась идея увеличить шанс на рождение девочки, – рассказал один из близких Меган в интервью Radar Online. – Сначала Гарри подумал, что это роботизирует всю романтику, но потом это превратилось в настоящую игру. Меган обращалась к нему: "Пришло время Aesop!"

Ранее Маркл призналась, что всегда хотела иметь дочку и назвать ее своим именем. Принц Гарри говорил, что будет рад ребенку любого пола.