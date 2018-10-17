Все мы ведьмы! Чем опасна женщина для мужчины во время критических дней

Предменструальный синдром женщины стал притчей во языцех. Ее раздражительность, капризы, беспричинные вспышки гнева – не одному мужчине добавили седых волос. Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Гопчук поясняет, что с этим ничего не поделаешь. Дело том, что у дамы в это время меняется гормональный фон, нередко она страдает от болей, испытывает гамму различных чувств, эмоционально перевозбуждается, пишет umnaja.ru.

Критические дни доктор называет “плач матки по нерожденному ребенку». Елена Гопчук рассказывает: как только женщина созрела (появились первые месячные), ее организм находится в процессе постоянной подготовки к оплодотворению, зачатию, вынашиванию, рождению ребенка. Если зачатия не произошло, матка выталкивает железы, которые были для этого заготовлены, чтобы вновь готовиться к беременности. Иногда, говорят гинекологи, кажется, что вместе с маткой плачет и сама женщина. Плаксивость, жалость к себе, беспросветная тоска, − все это характерно для ПМС (предменструального синдрома) и непосредственно критических дней.

В странах, где сильны патриархальные порядки, женщина в период менструации – это что-то нечистое, «оскверненное», от чего нужно держаться подальше. В христианском и иудейском вероисповедании женщине в этот период запрещено входить в храм, а в мусульманском прямо указывается на необходимость избегать мужа. У мусульман не только нельзя ходить в мечеть в этот период, но запрещено даже поститься, если он совпадает с днями поста. Да и самим женщинам с детства внушалось, что в эти дни нужно сидеть взаперти, меньше попадаться на глаза кому бы то ни было, особенно мужчинам.

Существовал даже целый ряд ограничений, согласно которым женщине в период менструации запрещалось подходить к ульям (пропадет мед), квасить капусту (вся пропахнет запахом менструальной крови), разливать вино или молоко (обязательно скиснет). Даже на новорожденных в этот период смотреть было нельзя, можно было «случайно» сглазить или навести порчу.

До сих пор в Индии, к примеру, женщине в эти дни нельзя заходить на кухню, а в Непале на период менструации женщину изгоняют из дома. Есть поверье, что это может навлечь беду, и тогда умрут все в доме. Непалки проводят эти дни в сараях, собачьих конурах, хлеву. Раз в сутки им приносят еду, но никто близко к ним не подходит. О каких-либо средствах гигиены они в большинстве своем даже не слышали. Периодически происходят случаи, когда женщины умирают от холода, но никто им не помогает. Так, 28-летняя Мунадеви Шахи была заперта в коровнике на пять дней, на улице ночью шел снег, и женщина замерзла. В 2005 году в стране был издан закон, запрещающий выгонять женщин из жилья в критические дни. Но традиции оказались сильнее: подобная практика продолжается.

В цивилизованных странах сегодня к этому вопросу относятся с пониманием. Зная, что в такие дни многие женщины очень тяжело переносят очищение, да и на работе они, как правило, дерганные, несобранные, нередко агрессивные, британская компания Coexist ввела для своих сотрудниц «менструальный отпуск». Предприятия многих европейских стран поступают аналогично. А в Индонезии, Канаде, Южной Корее, Японии и еще некоторых странах этот вопрос урегулирован на государственном уровне. Если женщина переносит эти дни очень тяжело, она может брать три дня отпуска с сохранением заработной платы.

Неизвестно, довольны ли этим мужья таких сотрудниц, потому что дома некоторые супруги в такие дни превращают жизнь своих благоверных в настоящий ад. Об этом мужчины достаточно много говорят на своих интернет-форумах. Так, пользователь с ником baked на эти дни планирует рыбалку, выезд с друзьями на шашлыки, сбор у кого-то на даче, только бы не быть дома, не слышать и не видеть слезы, упреки, истерики.