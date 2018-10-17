Подруги ей завидуют, но они не знают правды: исповедь жены шеф-повара

Конечно, работодатель постоянно обещает сшить сменный комплект, но пока он это делает, имеющийся приходит в негодность. Потому что обычная тряпка столько не выдержит у плиты, сколько выдерживает человек.

Я постоянно «пилю» мужа, чтобы он вытребовал хотя бы ещё один фартук, ведь на него падает основная грязевая нагрузка. Он не против, но то швея в отпуске, то бухгалтер не оплатил ткань, то в следующем месяце обещают заказать форму всему коллективу.

Причина седьмая. Проблемы со здоровьем.

У каждой специальности есть свои профессиональные заболевания, у поваров — проблемы с ногами, ведь они практически не могут присесть за смену.

Мой муж не исключение. Многие женщины скажут: «У всех варикоз, и что?» Но я отвечу: «Варикоз, может, и у всех, но не у всех были уже две флебэктомии — операции по удалению вен на ноге».

Добавлю, что делались они за свой счёт в платной клинике, и после них муж, естественно, уже через пару дней выходил на работу. Хромающий, перебинтованный, с «Кетановом» в кармане.

Конечно, я ругалась, но он не слушал. Потому что работать некому.

Порой, когда я вижу выступившие на его ногах вены, мне становится страшно за его здоровье и за наше будущее. Если с ним что-то случится — работодатель найдёт нового сотрудника, но что буду делать я и наши дети?

Конечно, я не думаю об этом изо дня в день. Покупаю «Флебодию» и компрессионные чулки, слежу за тем, чтобы они не просто лежали на тумбочке. Потому что вы же знаете мужчин: «Ой, зачем это? Что я, баба, что ли?»

Причина восьмая. Самая главная.

Мы женаты 6 лет. Все эти годы я то и дело слышу от знакомых и малознакомых людей: «Счастливая! Муж — повар. Наверное, каждый день вкусным балует?» Или: «Ты вообще не готовишь дома, да? Хорошо тебе». И всё в таком духе.

Думаю, я вас не удивлю, сказав, что муж не готовит дома. Ему некогда это делать. Нет, иногда он готовит. Этот факт — настоящий праздник для семьи. И да, готовит он вкусно. Наши любимые блюда «от шефа» — лазанья и салат в паназиатском стиле по его собственному рецепту.

Но я больше радуюсь тому, что муж рядом.

В заключение добавлю, что всё не так грустно, как кажется на первый взгляд. Муж любит свою работу, а я люблю его. Он с детства мечтал не просто о карьере повара, а быть одним из лучших в своём деле.

Его мечта сбылась, а моя — быть с ним счастливой несмотря ни на что, полностью зависит от меня. Я стараюсь не зацикливаться на неприятностях, поддерживаю супруга, когда ему тяжело. То же делает он, когда я устаю его ждать.

Жизнь с шеф-поваром научила меня видеть и ценить приятные мелочи, которые раньше ускользали от меня. Быть не капризной девчонкой, думающей о своих «хочу», а мудрой женщиной, которая знает слово «надо».