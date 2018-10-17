Подруги ей завидуют, но они не знают правды: исповедь жены шеф-повара

Подруги мне завидуют, ведь мой муж — известный шеф-повар в нашем городе. Они насмотрелись популярных кулинарных телешоу и думают, что жизнь шеф-повара — постоянный праздник, а его главная задача — прийти в ресторан и наорать на подчинённых. Хочу развеять эти заблуждения, показать реальную «кухню» жизни шеф-повара и его семьи. Расскажу, как всё устроено и перечислю основные причины, почему завидовать не стоит. Обо всем этом сообщает zen.yandex.ru.
Я бы сравнила нашу жизнь с соревнованиями по бегу. Допустим, ты тренировался много лет, знаешь свои сильные и слабые стороны, тебя подбадривает тренер и ты соблюдаешь диету, но быть уверенным, что ты точно дойдёшь до финиша и победа принесёт удовлетворение, а не опустошение, ты не можешь. Признаюсь честно, что иногда мне хотелось сойти с выбранной дистанции, но сейчас я полностью принимаю ситуацию.
Причина первая: «Он же шеф. Когда хочет, тогда и работает».
Начну с того, что шеф-повар — это просто повар, только с гораздо большим уровнем ответственности. Он так же делает нарезку для салата, как повар холодного цеха, но одновременно контролирует работу всей кухни. Если гостю принесут остывший стейк — это пятно на репутации шефа и плюс один отрицательный отзыв на Флампе. Поэтому шеф-повар не расслабляется.
Сюда же можно отнести и ненормированный график работы с одним выходным в неделю. Персонал кухни не уходит домой сразу после последнего гостя. Если заведение работает до 23-00, то дома шеф окажется в лучшем случае в полночь. Конечно, бывают и исключения — если гостей мало, сделаны заготовки, персонал в полном составе и нет других «но», то шеф-повар может уйти домой пораньше — часов в 20 вечера.
В первые годы совместной жизни ситуация с постоянным ожиданием удручала меня больше всего. За 15 лет офисной работы мой организм привык вставать в 18-00 со стула и идти домой. Мозг отказывался верить, что может быть по-другому и что присутствие моего мужа в ресторане до полуночи действительно необходимо.
Я приходила вечером домой, а внутренний маятник начинал отсчитывать время до нашей встречи. Я занимала себя, чем могла: ходила на танцы, читала, встречалась с подругами.
Но, согласитесь, если ты хочешь выпить воды, чтение книги не поможет. Нужно просто её выпить. Иногда казалось, что наши отношения закончились, потому что мы элементарно не успевали проявлять чувства друг к другу.
Подруги, кстати, давно не жалуются мне на мужей – мол, мой вечно на работе. Теперь им есть, с чем сравнить ситуацию.
Причина вторая. Работа в выходные и праздники.
Знаете, какой самый страшный день в году для сотрудников сферы питания? Нет, не Новый год. Это 8 марта. Приличные компании одновременно устраивают корпоративные вечеринки, подружки решают поболтать за бокальчиком Пино Гриджио, а влюблённые вспоминают, что давно не устраивали себе романтик. Все в один день.
Однако чтобы кто-то хорошо отдохнул, нужно, чтобы кто-то другой хорошо поработал. Нагрузка на персонал ресторанов в выходные возрастает в разы по сравнению с буднями, что уж говорить о праздниках!
Я тоже ждала в «женский день» повышенного внимания мужа — совместного похода в тот же ресторан или ужина при свечах дома. Закатывала скандалы: «Все развлекаются, а я дома сижу, тебя жду. Ты же обещал прийти пораньше». Ревела, портила настроение себе и ему.
Сейчас лучший подарок для меня — если он приходит с работы в тот же день, в который ушёл. Можно без роз. Даже 8 марта.
Третья причина — тот самый злосчастный выходной.
Девиз выходного дня моего мужа — успеть всё! Починить неисправный кран, решить бесконечные вопросы в госорганах или банках, сходить на приём к врачу, сбегать на собрание в детский сад, пообщаться с сыновьями.
Он мечтает просто прилечь на диван, как нормальный мужик, и посмотреть новости. Однако зачастую мы просто не замечаем, как наступает вечер.
Иногда думаем: «Дети уснут — посмотрим кино, выпьем вина. Побудем вдвоем». Но дети, как назло, долго не засыпают, фильм невозможно выбрать, а на часах 11 вечера. Тогда мы понимаем, что уже ничего не хотим. Только спать. Честно обещаем друг другу, что следующий выходной проведём по-другому, но тот проходит так же. Потому что сделать за один день то, что накопилось за неделю, невозможно.
Причина четвёртая. Ничего нельзя планировать.
Я обожаю театр. Муж обожает театр. Но на спектаклях мы бываем не чаще раза в год. Когда я работала «в офисе», к нам каждую неделю приходила женщина, которая продавала театральные билеты. Я радовалась, выбирала спектакль, на который давно хотела сходить, и вспоминала про мужа.
Звонила ему и спрашивала: «Ты 30-го сможешь пойти на «Травиату»?, а он молчал, потому что именно 30-го у них инвентаризация. Или 30-е — пятница, самый загруженный день в ресторане. Даже если мы шли на спектакль, чаще всего муж сидел там как на иголках, потому что начинались бесконечные звонки коллег или случалось какое-нибудь происшествие — гость обнаружил волос в десерте или кто-то из поваров отрезал себе палец.
Причина пятая. Грустная.
Мало того, что поварской штат в редких случаях полностью укомплектован, так с персоналом ещё постоянно что-то случается. По странному стечению обстоятельств, происходит это тогда, когда мы с мужем запланировали-таки мероприятие на вечер.
В этот день кто-нибудь обязательно получает производственную травму. Или у кого-то рождается ребёнок — срочно нужны три дня отпуска. Кто-то элементарно цепляет ОРВИ. Ещё кто-нибудь внезапно увольняется, кого-то забирают в армию. Новичка же необходимо всему обучить, а потом требовать. Хотя нет — его нужно сначала найти.
Итог один: работать некому, «всё пропало, шеф». Вернее: шеф, прикрывай. И он прикрывает.
Звонит мне и говорит, что опять задержится, ждать его не надо.
Я иду спать. Но жду. Потому что наша ночная двухминутная встреча и чай на кухне – это то, что я не отдам никому. Это моя возможность убедиться, что я ему нужна, и что он всё ещё нужен мне.
Причина шестая. Униформа.
Я бы написала «униформа, которой вечно нет». Понятно, что сотрудники ресторанов обязаны её носить. Чаще всего у мужа есть только один комплект. Когда тот запачкался, то за вечер (ночь) форму нужно постирать, высушить, отутюжить и в 6-30 утра вручить ему перед уходом на работу.
Конечно, работодатель постоянно обещает сшить сменный комплект, но пока он это делает, имеющийся приходит в негодность. Потому что обычная тряпка столько не выдержит у плиты, сколько выдерживает человек.
Я постоянно «пилю» мужа, чтобы он вытребовал хотя бы ещё один фартук, ведь на него падает основная грязевая нагрузка. Он не против, но то швея в отпуске, то бухгалтер не оплатил ткань, то в следующем месяце обещают заказать форму всему коллективу.
Причина седьмая. Проблемы со здоровьем.
У каждой специальности есть свои профессиональные заболевания, у поваров — проблемы с ногами, ведь они практически не могут присесть за смену.
Мой муж не исключение. Многие женщины скажут: «У всех варикоз, и что?» Но я отвечу: «Варикоз, может, и у всех, но не у всех были уже две флебэктомии — операции по удалению вен на ноге».
Добавлю, что делались они за свой счёт в платной клинике, и после них муж, естественно, уже через пару дней выходил на работу. Хромающий, перебинтованный, с «Кетановом» в кармане.
Конечно, я ругалась, но он не слушал. Потому что работать некому.
Порой, когда я вижу выступившие на его ногах вены, мне становится страшно за его здоровье и за наше будущее. Если с ним что-то случится — работодатель найдёт нового сотрудника, но что буду делать я и наши дети?
Конечно, я не думаю об этом изо дня в день. Покупаю «Флебодию» и компрессионные чулки, слежу за тем, чтобы они не просто лежали на тумбочке. Потому что вы же знаете мужчин: «Ой, зачем это? Что я, баба, что ли?»
Причина восьмая. Самая главная.
Мы женаты 6 лет. Все эти годы я то и дело слышу от знакомых и малознакомых людей: «Счастливая! Муж — повар. Наверное, каждый день вкусным балует?» Или: «Ты вообще не готовишь дома, да? Хорошо тебе». И всё в таком духе.
Думаю, я вас не удивлю, сказав, что муж не готовит дома. Ему некогда это делать. Нет, иногда он готовит. Этот факт — настоящий праздник для семьи. И да, готовит он вкусно. Наши любимые блюда «от шефа» — лазанья и салат в паназиатском стиле по его собственному рецепту.
Но я больше радуюсь тому, что муж рядом.
В заключение добавлю, что всё не так грустно, как кажется на первый взгляд. Муж любит свою работу, а я люблю его. Он с детства мечтал не просто о карьере повара, а быть одним из лучших в своём деле.
Его мечта сбылась, а моя — быть с ним счастливой несмотря ни на что, полностью зависит от меня. Я стараюсь не зацикливаться на неприятностях, поддерживаю супруга, когда ему тяжело. То же делает он, когда я устаю его ждать.
Жизнь с шеф-поваром научила меня видеть и ценить приятные мелочи, которые раньше ускользали от меня. Быть не капризной девчонкой, думающей о своих «хочу», а мудрой женщиной, которая знает слово «надо».
Мы находим время и для театра, и для вина, и для совместных поездок на природу. Видимо, это и есть семья. И неважно, кто кем работает.