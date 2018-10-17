Болят колени? Тогда выполняй эти упражнения

Упражнения при болях в коленях часто входят в программу реабилитации, после того как симптоматика уже не будет такой острой, а боли такими сильными. Остеоартроз колена I-II степени можно считать исключением, так как упражнения назначаются в целях предотвращения разрушение сустава. Если же боли возникли из-за травмы колена, то назначать упражнения должен только травматолог.

Крайне важно соблюдать правильную методику выполнения упражнений. Количество подходов и повторов, их последовательность имеют решающее значение. Методика, которая даст нужный эффект, составляется строго по индивидуальным показаниям врачом-травматологом или опытным инструктором. Самостоятельное составление комплекса упражнений может принести больше вреда, чем пользы.

В комплекс наиболее часто назначаемых упражнений при боли в колене входят следующие:

1. Пассивное разгибание

Сесть на пол, больную ногу вытянуть вперед, здоровую согнуть.

Под щиколотку больной ноги подложить небольшой валик и дать ее коленному суставу пассивно разгибаться под тяжестью собственного веса. При необходимости слегка надавить сверху здоровой ногой, чтобы разгибание стало сильнее.

Рекомендуется: после оперативного вмешательства и травм, если разгибание колена нарушено или имеется контрактура растяжения задних связок колена.

Запрещается: при растяжении задних связок колена, нестабильности сустава, кровоизлиянии в сустав, остром артрите.

2. Активное сгибание-разгибание колена

Сесть на пол, обе ноги выпрямить.

Согнуть колено больной ноги и осторожно сгибать ее, постепенно придвигая стопу к себе. Количество повторов назначает врач.

Рекомендуется: в реабилитационный период после травм колена, после ношения гипса, с целью укрепления коленного сустава.

Запрещается: при остром артрите, в острый период травм, кровоизлиянии в сустав.

3. Разгибание вверх

Сесть на пол, откинуть корпус назад, опираясь о локти.

Больную ногу согнуть, а затем разгибать таким образом, чтобы голень поднималась вверх.

Это упражнение сильнее укрепляет мускулатуру передней поверхности бедра.

Рекомендуется: в реабилитационный период после травм колена, после ношения гипса, с целью укрепления коленного сустава.

Запрещается: при обострении артрита, в острый период при травмах, при кровоизлиянии в сустав.

4. Сгибание лежа на животе

Лечь на живот, выпрямив ноги; руки согнуть в локтях и положить на них голову.

Больное колено сгибать таким образом, чтобы голень была направлено строго вверх.

Упражнение предназначено для укрепления мышц задней поверхности бедра и стабилизации колена после травм.

Рекомендуется: в реабилитационный период после травм колена, после ношения гипса, в целях укрепления коленного сустава.

Запрещается: при обострении артрите, в острый период при травмах, при кровоизлиянии в сустав, при сгибательной контрактуре колена.

5. Приседания у стены