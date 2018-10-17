Болят колени? Тогда выполняй эти упражнения

При болях в колене важно не только правильно выбрать упражнения, но и следовать методике их выполнения: последовательность, количество подходов и повторов – все это желательно согласовать с врачом, justcoolidea.ru.
Упражнения при болях в коленях часто входят в программу реабилитации, после того как симптоматика уже не будет такой острой, а боли такими сильными. Остеоартроз колена I-II степени можно считать исключением, так как упражнения назначаются в целях предотвращения разрушение сустава. Если же боли возникли из-за травмы колена, то назначать упражнения должен только травматолог.
Крайне важно соблюдать правильную методику выполнения упражнений. Количество подходов и повторов, их последовательность имеют решающее значение. Методика, которая даст нужный эффект, составляется строго по индивидуальным показаниям врачом-травматологом или опытным инструктором. Самостоятельное составление комплекса упражнений может принести больше вреда, чем пользы.
В комплекс наиболее часто назначаемых упражнений при боли в колене входят следующие:
1. Пассивное разгибание
- Сесть на пол, больную ногу вытянуть вперед, здоровую согнуть.
- Под щиколотку больной ноги подложить небольшой валик и дать ее коленному суставу пассивно разгибаться под тяжестью собственного веса. При необходимости слегка надавить сверху здоровой ногой, чтобы разгибание стало сильнее.
Рекомендуется: после оперативного вмешательства и травм, если разгибание колена нарушено или имеется контрактура растяжения задних связок колена.
Запрещается: при растяжении задних связок колена, нестабильности сустава, кровоизлиянии в сустав, остром артрите.
2. Активное сгибание-разгибание колена
- Сесть на пол, обе ноги выпрямить.
- Согнуть колено больной ноги и осторожно сгибать ее, постепенно придвигая стопу к себе. Количество повторов назначает врач.
Рекомендуется: в реабилитационный период после травм колена, после ношения гипса, с целью укрепления коленного сустава.
Запрещается: при остром артрите, в острый период травм, кровоизлиянии в сустав.
3. Разгибание вверх
- Сесть на пол, откинуть корпус назад, опираясь о локти.
- Больную ногу согнуть, а затем разгибать таким образом, чтобы голень поднималась вверх.
Это упражнение сильнее укрепляет мускулатуру передней поверхности бедра.
Рекомендуется: в реабилитационный период после травм колена, после ношения гипса, с целью укрепления коленного сустава.
Запрещается: при обострении артрита, в острый период при травмах, при кровоизлиянии в сустав.
4. Сгибание лежа на животе
- Лечь на живот, выпрямив ноги; руки согнуть в локтях и положить на них голову.
- Больное колено сгибать таким образом, чтобы голень была направлено строго вверх.
Упражнение предназначено для укрепления мышц задней поверхности бедра и стабилизации колена после травм.
Рекомендуется: в реабилитационный период после травм колена, после ношения гипса, в целях укрепления коленного сустава.
Запрещается: при обострении артрите, в острый период при травмах, при кровоизлиянии в сустав, при сгибательной контрактуре колена.
5. Приседания у стены
- Встать спиной к стене; ноги поставить на расстоянии одной стопы от стены, расстояние между ногами немного шире плеч.
- Спина и руки упираются в стену для стабилизации положения.
- Медленно присесть, не отрывая спину от стены, насколько позволяет больное колено; максимальная глубина приседания – когда бедра станут параллельны полу.
- Выпрямиться в исходное положение. Выполнять 2-3 подхода по 5-10 повторов.
Рекомендуется: в реабилитационный период после травм, для укрепления колена и мускулатуры передней поверхности бедра.
Запрещается: в остром периоде при травмах и артритах, при нестабильности и остеоартрозе колена, при растяжении передних связок, при травмах менисков.
6. Ступенька
Это упражнение может выполняться в нескольких вариантах; выполняйте тот вариант, который назначит врач. Для выполнения упражнения понадобится ступенька высотой 20 см.
- Встать боком больной ногой на ступеньку, здоровая нога на полу.
- Подниматься и опускаться на ступеньке, разгибая при этом больную ногу. Выполнять в несколько подходов по 5-10 повторов.
Второй вариант: встать лицом к ступеньке и подниматься на нее обеими ногами по очереди.
Рекомендуется: в активном реабилитационном периоде, для укрепления колена, мускулатуры передней и задней поверхности бедра.
Запрещается: в острый и подострый период при травмах и артритах, при нестабильности и остеоартрозе колена, при растяжении связок, при травмах менисков.
7. Упражнения со жгутом
Цель упражнений со жгутом заключается в том, чтобы на мышцы вокруг сустава приходилась большая нагрузка, в то время как на сам сустав не падала бы весовая нагрузка.
- Сделать на конце жгута петлю для ноги, другим концом закрепить жгут на стене или на двери на подходящем уровне.
- Выполнять махи больной ногой вперед, назад, вбок, внутрь, с подъемом и т.п.
Показания и противопоказания такие же, как и для предыдущего упражнения.