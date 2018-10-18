БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Премия «Золотая игла» нашла своего победителя

Вчера вечером стартовала таллиннская Неделя моды. В честь ее открытия прошел гала-показ престижной премии Kuldnõel («Золотая игла»). В рамках премии, которая отметила свой двадцатый юбилей, были вручены не только «Золотая», но и «Серебряная игла».
В этом году на премию «Золотая игла» претендовали Ханна Харинг, Крис Эглит и Кристель Куслапуу. Получить заветную награду удалось Кристель Куслапуу.
Кандидатами в номинации «Серебряная игла» были названы Катрин Аасма, Лииса Солепп и Инга Вацк-Лааснер. Победителем стала Катрин Аасма.
В жюри премии «Золотая игла» вошли такие известные представители эстонской модной индустрии, как главный редактора журнала «Säde» Кристи Пярн-Вальдоя, модельер Пирет Паппарт, историк моды и пиар-специалиста Алёна Эсмаа, фотограф Филиппо Кароти, редактор журнала «Hooaeg» Бритта Ратас и журналисты в сфере моды Урмас Вяляос и Кристина Геродес.
«Золотая игла» выкована из железа, а игольное ушко покрыто золотом. «Серебряная игла» выполнена из стали. Автором наград стал Яанус Валт.
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