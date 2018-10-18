БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Премия «Золотая игла» нашла своего победителя

Вчера вечером стартовала таллиннская Неделя моды. В честь ее открытия прошел гала-показ престижной премии Kuldnõel («Золотая игла»). В рамках премии, которая отметила свой двадцатый юбилей, были вручены не только «Золотая», но и «Серебряная игла».