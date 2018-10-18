От этого чудо-сока брюшной жир исчезает вмиг!

Брюшной жир – проблема многих женщин. Матушка-природа так нас создала, что он служит на случай голода как бы «складом» питательных веществ для будущего ребенка, а заодно и защищает его от травм. Но вот ребенок родился и даже вырос, и голод нам вроде не грозит, а жир на животе остался, пишет justcoolidea.ru.
Что только не предпринимают наши героические женщины! Изнуряют себя в фитнес-центрах, гробят свое здоровье жесткими диетами, но стоит вздохнуть с облегчением от сброшенных килограммов, как они тут же возвращаются, да еще и с привесом – на случай следующей голодухи.
Однако есть гораздо более гуманный, а главное, легкий способ если не окончательно избавиться, то, по крайней мере, существенно снизить жировые запасы на животе. Достаточно пить по утрам чудо-сок для похудения, и результат не заставит себя ждать.
Это, конечно, не означает, что весь остальной день можно безудержно поглощать всякую вкуснятину типа пирожных, шоколадок, копченостей, жирного, жареного, — короче, всего того, от чего предостерегают диетологи и что оседает на наших самых проблемных местах, превращая миленький животик в толстое брюхо.
Правил рационального питания еще никто не отменял, равно как и необходимости физической активности. Чудо-сок поможет улучшить физическую форму и внешне, и внутренне, дав отличный импульс для занятий спортом.
Итак, для приготовления чудо-сока для похудения вам понадобится:
- огурец свежий – 1 шт.
- сельдерей – 1 стебель
- ананас – 3 кусочка
- петрушка (листья) – 1 стакан.
Приготовить чудо-сок проще простого: тщательно вымытые ингредиенты мелко нарезать и измельчить в блендере. Вообще-то по своему составу он будет напоминать смузи, так как пьется вместе с мякотью, поэтому ни один витамин не проскочит мимо! Вкус у сока очень приятный, поэтому вполне можно обойтись без сахара и других подсластителей – зачем нам лишние калории?
Пить такой чудо-сок нужно с утра натощак, сразу же после приготовления. Курс – неделя. После чего сделать перерыв в один-два месяца. Поскольку сок оказывает очистительное действие, организм может отреагировать по-своему, так что следите за его реакцией и, если что-то пошло не так, ищите другой способ для избавления от брюшного жира.