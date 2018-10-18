От этого чудо-сока брюшной жир исчезает вмиг!

Что только не предпринимают наши героические женщины! Изнуряют себя в фитнес-центрах, гробят свое здоровье жесткими диетами, но стоит вздохнуть с облегчением от сброшенных килограммов, как они тут же возвращаются, да еще и с привесом – на случай следующей голодухи.

Однако есть гораздо более гуманный, а главное, легкий способ если не окончательно избавиться, то, по крайней мере, существенно снизить жировые запасы на животе. Достаточно пить по утрам чудо-сок для похудения, и результат не заставит себя ждать.

Это, конечно, не означает, что весь остальной день можно безудержно поглощать всякую вкуснятину типа пирожных, шоколадок, копченостей, жирного, жареного, — короче, всего того, от чего предостерегают диетологи и что оседает на наших самых проблемных местах, превращая миленький животик в толстое брюхо.

Правил рационального питания еще никто не отменял, равно как и необходимости физической активности. Чудо-сок поможет улучшить физическую форму и внешне, и внутренне, дав отличный импульс для занятий спортом.

Итак, для приготовления чудо-сока для похудения вам понадобится:

огурец свежий – 1 шт.

сельдерей – 1 стебель

ананас – 3 кусочка

петрушка (листья) – 1 стакан.

Приготовить чудо-сок проще простого: тщательно вымытые ингредиенты мелко нарезать и измельчить в блендере. Вообще-то по своему составу он будет напоминать смузи, так как пьется вместе с мякотью, поэтому ни один витамин не проскочит мимо! Вкус у сока очень приятный, поэтому вполне можно обойтись без сахара и других подсластителей – зачем нам лишние калории?