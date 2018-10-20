Устали от скучной яичницы на завтрак? Вот более изысканный рецепт, который вас покорит!

Иссякли идеи для завтрака? Кажется, что нет ничего тоскливее постоянной яичницы? Думаете, что вкусный завтрак — это слишком много хлопот? Вот несколько простых идей, которые помогут вам отбросить стереотипы! Когда дело доходит до яичницы-болтуньи, приходит время экспериментов, и в этом посте вы в этом убедитесь, пишет justcoolidea.