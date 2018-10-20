Устали от скучной яичницы на завтрак? Вот более изысканный рецепт, который вас покорит!

Иссякли идеи для завтрака? Кажется, что нет ничего тоскливее постоянной яичницы? Думаете, что вкусный завтрак — это слишком много хлопот? Вот несколько простых идей, которые помогут вам отбросить стереотипы! Когда дело доходит до яичницы-болтуньи, приходит время экспериментов, и в этом посте вы в этом убедитесь, пишет justcoolidea.
Необычный рецепт яичницы-болтуньи
Главные ингредиенты:
— По 2 яйца на человека (вместо нескольких яиц можно использовать только белки)
— Шпинат, помидоры, грибы, лук шалот, перец — в общем, почти любые овощи. Можно добавить также горошек и кукурузу.
Рецепт:
1. Потушите овощи, добавив к ним чайную ложку кокосового масла и чайную ложку толченого чеснока. Добавьте щепотку смеси трав.
2. Взбейте яйца и приправьте щепоткой паприки и солью по вкусу.
3. Вылейте взбитые яйца в овощи и добавьте перец по вкусу.
Несколько интересных вариаций:
Мексиканская. Добавьте пару столовых ложек бобов и немного куркумы.
Азиатская. Добавьте чайную ложку соевого соуса перед тем, как вылить яйца в сковороду.
Австралийская. Потушите овощи вместе с нарезанным беконом. Он хорошо сочетается с шпинатом, грибами и вялеными томатами. Добавьте немного розовой гималайской соли; можно положить также фету или пармезан под настроение.
«Морская». Добавьте кусочки копченого лосося в самом конце приготовления. Можете также подать к блюду кусок копченого лосося без термической обработки.
Эти вариации по вкусу — как совершенно разные блюда! Чередуйте их, добавляйте источники углеводов (киноа, бурый рис или ржаной хлеб) — и вы получите сбалансированный и разнообразный завтрак.