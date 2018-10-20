Сб, 20.10.2018
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Пять низкокалорийных салатов из моркови. Несколько минут на приготовление — и каждый день новое блюдо!

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Морковный салат. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

С детства родители твердили нам, чтобы мы ели морковь, так как она улучшает зрение. А всё благодаря бета-каротину — каротиноиду, который перерабатывается организмом в витамин A. Он, как известно, очень полезен для глаз. Кроме того, этот овощ содержит витамины группы В, РР, С, Е, К. Врачи рекомендуют включить его в свой рацион при желудочно-кишечных патологиях, неправильном обмене веществ, нарушениях работы мочевыводящей системы, а также при сердечно-сосудистых и простудных заболеваниях. Худеющих же порадует то, что морковь низкокалорийна: 32 ккал на 100 граммов, пишет fabiosa.ru.

Мы подготовили для вас 5 рецептов низкокалорийных салатов из моркови. Только будьте готовы добавить немного полезного жира. Ведь витамин А — жирорастворимый, поэтому он должен поступать в организм вместе с ним. Только тогда он полностью усвоится.

1. Морковный салат с мандарином

Ингредиенты

  • 1 морковь;
  • 1 мандарин;
  • 100 г сельдерея;
  • мята (по вкусу);
  • 50 г орехов;
  • оливковое масло (по вкусу);
  • лимонный сок (по вкусу).

Приготовление

Очистите морковь и натрите ее на терке. Снимите с мандарина кожуру, разделите на дольки и разрежьте каждую пополам. Измельчите сельдерей, мяту и орехи. Добавьте в салат. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

2. Острый салат из моркови

Ингредиенты

  • 300 г моркови;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. свежей петрушки;
  • 0, 5 ч. л. красного перца;
  • сок 1 лимона;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль, черный перец (по вкусу).

Приготовление

С помощью овощерезки нарежьте морковь соломкой. Добавьте измельченный чеснок, заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Посолите, поперчите и всыпьте красный перец. Подавать можно с зернами граната и петрушкой. 

3. Салат с морковкой "Изыск"

Ингредиенты

  • 100 г тертой моркови;
  • 50 г тертого яблока;
  • 50 г апельсина;
  • тыквенные семечки (по вкусу);
  • оливковое масло (по вкусу);
  • 1 ст. л. белого винного уксуса;
  • болгарский перец и мёд (по желанию, если любите сладкие салаты).

Приготовление

Морковь и яблоко натрите на терке. Апельсин очистите и нарежьте кубиками. Добавьте тыквенные семечки, полейте маслом и винным уксусом. 

4. Морковный салат с изюмом в соусе

Ингредиенты

  • 350 г моркови;
  • 35 г изюма;
  • 2 веточки петрушки;⠀
  • 4 ст. л. пасты из кунжутного семени;
  • 2 ст. л. воды;
  • тертый имбирь (на кончике ножа);
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ст. л. кленового сиропа.

Приготовление

Натрите морковь на терке. Добавьте изюм и мелко порезанную петрушку. Соедините пасту из кунжутного семени, тертый имбирь, лимонный сок и кленовый сироп. Взбейте в блендере. Если соус слишком густой, долейте кипяченой воды. Заправьте салат полученной смесью.

5. Салат с запеченной морковью и авокадо

Ингредиенты

  • 800 г моркови;
  • 1 авокадо;
  • 4 ст. л. оливкового масла; 
  • соль, перец (по вкусу);
  • семена кунжута.

Приготовление

Нарежьте большую морковь на три равные части, а потом каждую - на четыре дольки. Поперчите и посолите морковь, добавьте специи. Полейте оливковым маслом. Выложите морковь на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Авокадо нарежьте полукольцами и полейте соком половины лимона. Затем перемешайте готовую морковь и авокадо. По желанию посыпьте семенами кунжута.

Этот рецепт рассчитан на 4 порции, поэтому четвертинка авокадо не навредит вашей диете.

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