Пять низкокалорийных салатов из моркови. Несколько минут на приготовление — и каждый день новое блюдо!

С детства родители твердили нам, чтобы мы ели морковь, так как она улучшает зрение. А всё благодаря бета-каротину — каротиноиду, который перерабатывается организмом в витамин A. Он, как известно, очень полезен для глаз. Кроме того, этот овощ содержит витамины группы В, РР, С, Е, К. Врачи рекомендуют включить его в свой рацион при желудочно-кишечных патологиях, неправильном обмене веществ, нарушениях работы мочевыводящей системы, а также при сердечно-сосудистых и простудных заболеваниях. Худеющих же порадует то, что морковь низкокалорийна: 32 ккал на 100 граммов, пишет fabiosa.ru.