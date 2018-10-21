Пн, 22.10.2018
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  • Пять аппетитнейших салатов из свеклы, которые приведут в порядок фигуру и здоровье

Пять аппетитнейших салатов из свеклы, которые приведут в порядок фигуру и здоровье

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Свекла. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Свекла - невероятно полезный овощ. Она усиливает перистальтику кишечника, оздоравливает его микрофлору, а также нормализует работу печени. Кроме того, этот овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять простудным заболеваниями. Есть в свекле и цинк, который положительно воздействует на работу половых желез, поджелудочной железы, надпочечников. Ну и немаловажно, что свекла в разумных количествах не вредит фигуре. Конечно, если не подавать ее с магазинным майонезом. В ней содержится всего 43 ккал на 100 граммов, пишет fabiosa.ru.

Мы подготовили для вас 5 рецептов салатов из свеклы, которые позаботятся о вашем здоровье и фигуре. А еще они очень вкусные!

1. Салат из свеклы с чесноком и орешками

Ингредиенты

  • 1 свекла;
  • 120 г орехов;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 70 г чернослива;
  • греческий йогурт или просто несладкий (предпочтительно домашний);
  • твердый сыр (по желанию).

Приготовление

Очистите овощи, натрите их на терке, чтобы получилась соломка. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченные в кофемолке или блендере орехи. Заправьте йогуртом!

2. Итальянский салат со свеклой

Ингредиенты

  • 5 шт. свеклы;
  • 1 ст. л. винного или бальзамического уксуса;
  • 2 зуб. чеснока;
  • петрушка или базилик (по вкусу);
  • 0,5 шт. апельсина;
  • 5 ст. л. оливкового масла;
  • соль и перец (по вкусу)
  • фета (по желанию).

Приготовление

Отварную свеклу очистите и нарежьте кубиками. Измельчите петрушку или базилик и чеснок. Заправьте оливковым маслом, апельсиновым соком и уксусом. Всё хорошо перемешайте.

3. Свекольный салат с яблоком

Ингредиенты

  • 1 свекла;
  • 200 г капусты;
  • 2 яблока;
  • 3 ст. л. льняного масла;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 200 г кольраби.

Приготовление

Нарежьте кольраби, остальные овощи очистите и натрите на терке. Смешайте готовые продукты, полейте лимонным соком и льняным м маслом. Добавьте зелень.

4. Свекольный салат с фетой

Ингредиенты

  • 1 свёкла; 
  • 30 г феты;
  • 1 пуч. руколы;
  • 100 г грецких орехов;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • бальзамический соус (по вкусу).

Приготовление

Приготовьте свеклу, дайте остыть ей, очистите. Натрите на терку, добавьте руколу, фету, грецкие орехи. Далее - оливковое масло и бальзамический соус. 

5. Салат со свекольно-клюквенным соусом и грушей

Ингредиенты

  • 1 твердая груша;
  • 1 свекла;
  • горсть клюквы;
  • листья салата;
  • кедровые орехи;
  • 20 г мёда;
  • корица, цедра, мускатный орех. 

Приготовление

Натрите половину свеклы на терке.

Вторую половину нарежьте кубиками, бросьте в кипящую воду и готовьте на медленном огне 10 минут. Затем к свекле добавляем клюкву и оставляем на огне. Спустя 10 минут снимите кастрюлю с плиты. Остудите ингредиенты и отправьте в блендер, добавьте мёд, корицу, цедру и мускатный орех. Хорошо взбейте. Соус готов.

Грушу нарежьте ломтиками, выложите на противень и отправьте в разогретую до 120 градусов духовку на 10 минут.

Выложите на тарелку салатный микс, половину свеклы и орехи. Можно сбрызнуть соком лимона. Полейте салат соусом. Выложите груши. Присыпьте измельченными орехами. 

Если рецепты этих салатов вам приглянулись, обязательно сохраните себе и приготовьте что-то из них ужин. Хорошо, что готовятся они очень просто и быстро! Да, и не забудьте с подругами поделиться!

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