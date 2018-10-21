Пять аппетитнейших салатов из свеклы, которые приведут в порядок фигуру и здоровье

Свекла - невероятно полезный овощ. Она усиливает перистальтику кишечника, оздоравливает его микрофлору, а также нормализует работу печени. Кроме того, этот овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять простудным заболеваниями. Есть в свекле и цинк, который положительно воздействует на работу половых желез, поджелудочной железы, надпочечников. Ну и немаловажно, что свекла в разумных количествах не вредит фигуре. Конечно, если не подавать ее с магазинным майонезом. В ней содержится всего 43 ккал на 100 граммов, пишет fabiosa.ru.
Мы подготовили для вас 5 рецептов салатов из свеклы, которые позаботятся о вашем здоровье и фигуре. А еще они очень вкусные!
1. Салат из свеклы с чесноком и орешками
Ингредиенты
- 1 свекла;
- 120 г орехов;
- 3 зуб. чеснока;
- 70 г чернослива;
- греческий йогурт или просто несладкий (предпочтительно домашний);
- твердый сыр (по желанию).
Приготовление
Очистите овощи, натрите их на терке, чтобы получилась соломка. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченные в кофемолке или блендере орехи. Заправьте йогуртом!
2. Итальянский салат со свеклой
Ингредиенты
- 5 шт. свеклы;
- 1 ст. л. винного или бальзамического уксуса;
- 2 зуб. чеснока;
- петрушка или базилик (по вкусу);
- 0,5 шт. апельсина;
- 5 ст. л. оливкового масла;
- соль и перец (по вкусу)
- фета (по желанию).
Приготовление
Отварную свеклу очистите и нарежьте кубиками. Измельчите петрушку или базилик и чеснок. Заправьте оливковым маслом, апельсиновым соком и уксусом. Всё хорошо перемешайте.
3. Свекольный салат с яблоком
Ингредиенты
- 1 свекла;
- 200 г капусты;
- 2 яблока;
- 3 ст. л. льняного масла;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 200 г кольраби.
Приготовление
Нарежьте кольраби, остальные овощи очистите и натрите на терке. Смешайте готовые продукты, полейте лимонным соком и льняным м маслом. Добавьте зелень.
4. Свекольный салат с фетой
Ингредиенты
- 1 свёкла;
- 30 г феты;
- 1 пуч. руколы;
- 100 г грецких орехов;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- бальзамический соус (по вкусу).
Приготовление
Приготовьте свеклу, дайте остыть ей, очистите. Натрите на терку, добавьте руколу, фету, грецкие орехи. Далее - оливковое масло и бальзамический соус.
5. Салат со свекольно-клюквенным соусом и грушей
Ингредиенты
- 1 твердая груша;
- 1 свекла;
- горсть клюквы;
- листья салата;
- кедровые орехи;
- 20 г мёда;
- корица, цедра, мускатный орех.
Приготовление
Натрите половину свеклы на терке.
Вторую половину нарежьте кубиками, бросьте в кипящую воду и готовьте на медленном огне 10 минут. Затем к свекле добавляем клюкву и оставляем на огне. Спустя 10 минут снимите кастрюлю с плиты. Остудите ингредиенты и отправьте в блендер, добавьте мёд, корицу, цедру и мускатный орех. Хорошо взбейте. Соус готов.
Грушу нарежьте ломтиками, выложите на противень и отправьте в разогретую до 120 градусов духовку на 10 минут.
Выложите на тарелку салатный микс, половину свеклы и орехи. Можно сбрызнуть соком лимона. Полейте салат соусом. Выложите груши. Присыпьте измельченными орехами.
Если рецепты этих салатов вам приглянулись, обязательно сохраните себе и приготовьте что-то из них ужин. Хорошо, что готовятся они очень просто и быстро! Да, и не забудьте с подругами поделиться!