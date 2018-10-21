Пять аппетитнейших салатов из свеклы, которые приведут в порядок фигуру и здоровье

Мы подготовили для вас 5 рецептов салатов из свеклы, которые позаботятся о вашем здоровье и фигуре. А еще они очень вкусные!

1. Салат из свеклы с чесноком и орешками

Ингредиенты

1 свекла;

120 г орехов;

3 зуб. чеснока;

70 г чернослива;

греческий йогурт или просто несладкий (предпочтительно домашний);

твердый сыр (по желанию).

Приготовление

Очистите овощи, натрите их на терке, чтобы получилась соломка. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченные в кофемолке или блендере орехи. Заправьте йогуртом!

2. Итальянский салат со свеклой

Ингредиенты

5 шт. свеклы;

1 ст. л. винного или бальзамического уксуса;

2 зуб. чеснока;

петрушка или базилик (по вкусу);

0,5 шт. апельсина;

5 ст. л. оливкового масла;

соль и перец (по вкусу)

фета (по желанию).

Приготовление

Отварную свеклу очистите и нарежьте кубиками. Измельчите петрушку или базилик и чеснок. Заправьте оливковым маслом, апельсиновым соком и уксусом. Всё хорошо перемешайте.

3. Свекольный салат с яблоком

Ингредиенты

1 свекла;

200 г капусты;

2 яблока;

3 ст. л. льняного масла;

1 ст. л. лимонного сока;

200 г кольраби.

Приготовление

Нарежьте кольраби, остальные овощи очистите и натрите на терке. Смешайте готовые продукты, полейте лимонным соком и льняным м маслом. Добавьте зелень.

4. Свекольный салат с фетой

Ингредиенты

1 свёкла;

30 г феты;

1 пуч. руколы;

100 г грецких орехов;

1 ст. л. оливкового масла;

бальзамический соус (по вкусу).

Приготовление

Приготовьте свеклу, дайте остыть ей, очистите. Натрите на терку, добавьте руколу, фету, грецкие орехи. Далее - оливковое масло и бальзамический соус.

5. Салат со свекольно-клюквенным соусом и грушей

Ингредиенты

1 твердая груша;

1 свекла;

горсть клюквы;

листья салата;

кедровые орехи;

20 г мёда;

корица, цедра, мускатный орех.

Приготовление

Натрите половину свеклы на терке.

Вторую половину нарежьте кубиками, бросьте в кипящую воду и готовьте на медленном огне 10 минут. Затем к свекле добавляем клюкву и оставляем на огне. Спустя 10 минут снимите кастрюлю с плиты. Остудите ингредиенты и отправьте в блендер, добавьте мёд, корицу, цедру и мускатный орех. Хорошо взбейте. Соус готов.

Грушу нарежьте ломтиками, выложите на противень и отправьте в разогретую до 120 градусов духовку на 10 минут.

Выложите на тарелку салатный микс, половину свеклы и орехи. Можно сбрызнуть соком лимона. Полейте салат соусом. Выложите груши. Присыпьте измельченными орехами.