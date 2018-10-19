Как жить дольше: диетологи советуют каждый день употреблять эти продукты

Диетологи пришли к выводу, что такие цитрусовые, как апельсины, лимоны и грейпфруты имеют высокое содержание витамина С, который, в свою очередь, поддерживает иммунную систему и помогает ей бороться с инфекциями. Но эти известные кислые фрукты еще и способны защитить человека от сердечных заболеваний, рака и деменции, передает Joinfo.ua.

Польза цитрусовых

По словам диетологов Сары Брюер и Джульетты Келлоу, ежедневно человек должен съедать по одному цитрусу.

"Различные исследования связывают употребление большой дозы витамина С и фитохимикатов, обнаруженных в цитрусах, с пониженным риском сердечных заболеваний", - заявила диетолог.

В ходе исследования, в котором принимали участие 115 тысяч человек, ученые обнаружили, что люди, принимающие в пищу наибольшее количество фруктов, на 28% меньше были подвержены риску развития инсульта. А те, кто употреблял в пищу именно фрэши из цитрусовых – на 35%.

Исследования также показали, что цитрусовые могут помочь снизить уровень холестерина, но наибольшее содержание необходимого для этого вещества (геспередина) обнаружено в белой сердцевине и кожуре.

В 2017 году ученые установили, что у людей, которые принимали в пищу цитрусовые, снизился риск развития деменции на 23%.

Цитрусовые могут также помочь снизить риск развития рака пищевода, рта, гортани, глотки и желудка на 40-50%.

Какие цитрусовые лучше употреблять в пищу?

Диетологи отмечают, что в апельсинах, мандаринах и мандаринах уншиу содержится более 170 фитохимикатов с противовоспалительными, противоопухолевыми и антиоксидантными веществами. Они также богаты гесперидином, который снижает уровень холестерина и является хорошим источником бета-криптоксантина (полезный для здоровья легких).

Грейпфруты помогают снизить уровень холестерина. Розовый и красный фрукты богаты ликопином, который является антиоксидантом.

Лимоны и лаймы окажут положительное влияние на сердце, так как они усиливают вкус пищи без необходимости добавлять соль.

Диетологи рекомендуют употреблять фрукты в пищу в их натуральном виде, включая сердцевину и даже кожуру, которую можно натереть на терке, добавить в тесто и испечь печенье.