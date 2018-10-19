Как жить дольше: диетологи советуют каждый день употреблять эти продукты

Правильная сбалансированная диета – ключ к здоровью организма. Всем мы знаем, что необходимо употреблять в пищу больше фруктов и овощей, но именно цитрусовые имеют существенные преимущества для здоровья, пишет joinfo.ua.
Диетологи пришли к выводу, что такие цитрусовые, как апельсины, лимоны и грейпфруты имеют высокое содержание витамина С, который, в свою очередь, поддерживает иммунную систему и помогает ей бороться с инфекциями. Но эти известные кислые фрукты еще и способны защитить человека от сердечных заболеваний, рака и деменции, передает Joinfo.ua.
Польза цитрусовых
По словам диетологов Сары Брюер и Джульетты Келлоу, ежедневно человек должен съедать по одному цитрусу.
"Различные исследования связывают употребление большой дозы витамина С и фитохимикатов, обнаруженных в цитрусах, с пониженным риском сердечных заболеваний", - заявила диетолог.
В ходе исследования, в котором принимали участие 115 тысяч человек, ученые обнаружили, что люди, принимающие в пищу наибольшее количество фруктов, на 28% меньше были подвержены риску развития инсульта. А те, кто употреблял в пищу именно фрэши из цитрусовых – на 35%.
Исследования также показали, что цитрусовые могут помочь снизить уровень холестерина, но наибольшее содержание необходимого для этого вещества (геспередина) обнаружено в белой сердцевине и кожуре.
В 2017 году ученые установили, что у людей, которые принимали в пищу цитрусовые, снизился риск развития деменции на 23%.
Цитрусовые могут также помочь снизить риск развития рака пищевода, рта, гортани, глотки и желудка на 40-50%.
Какие цитрусовые лучше употреблять в пищу?
Диетологи отмечают, что в апельсинах, мандаринах и мандаринах уншиу содержится более 170 фитохимикатов с противовоспалительными, противоопухолевыми и антиоксидантными веществами. Они также богаты гесперидином, который снижает уровень холестерина и является хорошим источником бета-криптоксантина (полезный для здоровья легких).
Грейпфруты помогают снизить уровень холестерина. Розовый и красный фрукты богаты ликопином, который является антиоксидантом.
Лимоны и лаймы окажут положительное влияние на сердце, так как они усиливают вкус пищи без необходимости добавлять соль.
Диетологи рекомендуют употреблять фрукты в пищу в их натуральном виде, включая сердцевину и даже кожуру, которую можно натереть на терке, добавить в тесто и испечь печенье.
Для нормального функционирования человеческому организму нужен ряд определённых условий. Одно лишь употребление цитрусовых не сможет сделать человека здоровым. Необходимо тщательно планировать рацион питания, посоветовавшись с врачом. Тем не менее, важным является употребление воды. Ученые назвали симптомы, которые свидетельствуют о нехватки жидкости в организме.