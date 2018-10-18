Какие русские имена считаются самыми сексуальными

Интерес к России в западных странах не угасает уже более полувека. Огромная территория с многомиллионным европейского вида населением, поголовно обладающим несгибаемым характером, физической силой и привлекательностью. При знакомстве с русской культурой иностранцы влюбляются в нее безоговорочно и неудивительно, что выбирая имена собственным детям, они часто используют традиционно русские, считая что они придадут им выносливость и сексуальность, пишет umnaja.ru.
Настасья из русской литературы
Несколько лет назад в одном из самых влиятельных немецких журналов «Штерн» была опубликована статья, в котором автор размышлял над популярностью русских имен в Германии. Даже с учетом наплыва эмигрантов, называющих своих детей национальными африканскими и мусульманскими именами, в немецких школах все еще много Лен, Ирин и есть даже Полины. Автор размышляет о том, что этнические немцы, не смотря на историю тяжелых войн с Россией, относятся с любовью к ее литературе, театру и музыке. Один из ярких тому примеров — известная немецкая актриса Настасья Кински. Настоящее имя этой ныне 57-летней привлекательной женщины — Настасья Аглая Накшиньски, вот только она не потомок русских эмигрантов, как может показаться. Ее отец — известный немецкий актер Клаус Кински, а мать — Бригитте Токки, родом из Западного Берлина, и они оба обожают произведения Федора Достоевского. И это не единственный пример тому, когда немцы называют своих детей в честь персонажей произведений русских классиков, в том числе таких как Лев Толстой или Антон Чехов. В современном западном обществе тоже имеются свои «русские герои», чьи имена немцы, французы, итальянцы и американцы считают красивыми и сексуальными.
Наталья и Заря из мира моды
В 2013 году американский веб-сайт BabyNameWizard.com провел опрос среди нескольких тысяч своих посетителей на тему сексуальности имен разных наций. Результатом стал список из десятка мужских и стольких же женских имен. Первым в столбце привлекательных имен мальчиков оказался французско-итальянский Николетто, русский Дмитрий был шестым. А вот среди девочек на первом месте стояла Наталья или Наташа. Веб-сайт сопроводил это имя фотографией Натальи Водяновой — одной из самых известных российских супермоделей. В США уже более полувека считают, что русские женщины — самые красивые, сексуальные и из них получаются потрясающие жены. Посетители сайта, высказавшиеся в пользу Натальи, считают, что вместе с именем такому ребенку в будущем обязательно достанется внешняя привлекательность и счастье в личной жизни.
Имя Наташа оказалось также первым в списке одной из самых популярных статей американского веб-сайта Babygaga.com “25 сказочных имен девушек из русской культуры”. Второе место в ней заняла Катя, а вот третье оказалось довольно необычным — Заря. Авторы статьи считают, что это исконно славянское имя каким-то образом попало в арабский мир, трансформировалось в Зару и теперь победоносно шествует по планете, опять же благодаря миру моды.
Русские имена, как защитники и и освободители
Сексуальность в традиционных европейских именах выявляла и ведущая мировая исследовательская компания «Synovate Comcon». Они сделали вывод, что гармоничное соединение звуков имени, правильный эмоциональный посыл, а также сильный энергетический поток являются неотъемлемой частью сексуальности любого, будь то мужского или женского имени. Но среди представленных в их опубликованном исследовании оказалось, опять же, очень много русских имен, больше чем скандинавских или немецких. В двадцатку мужских имен вошли Александр и Никита. Исследователи отмечают, что в них закодированы важные для современной жизни данные: первый — победитель в бою, а второй — защитник. Это — традиционные имена несгибаемых русских воинов. А мир и даже часть современной мировой культуры (кино, литература) наполнены военной угрозой и вероятностью вторжений, поэтому сексуальность современного имени неотъемлемо связана с битвами и важными победами. В десятку мировых сексуальных имен, по версии «Synovate Comcon», вошли два русских женских имени — Александра и Полина, которая по-английски звучит, как Паулина. Александра, опять же воительница и победительница. А вот Полина имеет удивительное значение. Это — миниатюрная женщина, обладающая солнечным характером и при этом она — освободительница пленных от оков. Каким-то подсознательным образом мир ждет освобождения от той скованности, в которой пребывает все последние годы. И удивительно или нет, но ждет он этого, похоже, именно от русских.