Какие русские имена считаются самыми сексуальными

Настасья из русской литературы

Несколько лет назад в одном из самых влиятельных немецких журналов «Штерн» была опубликована статья, в котором автор размышлял над популярностью русских имен в Германии. Даже с учетом наплыва эмигрантов, называющих своих детей национальными африканскими и мусульманскими именами, в немецких школах все еще много Лен, Ирин и есть даже Полины. Автор размышляет о том, что этнические немцы, не смотря на историю тяжелых войн с Россией, относятся с любовью к ее литературе, театру и музыке. Один из ярких тому примеров — известная немецкая актриса Настасья Кински. Настоящее имя этой ныне 57-летней привлекательной женщины — Настасья Аглая Накшиньски, вот только она не потомок русских эмигрантов, как может показаться. Ее отец — известный немецкий актер Клаус Кински, а мать — Бригитте Токки, родом из Западного Берлина, и они оба обожают произведения Федора Достоевского. И это не единственный пример тому, когда немцы называют своих детей в честь персонажей произведений русских классиков, в том числе таких как Лев Толстой или Антон Чехов. В современном западном обществе тоже имеются свои «русские герои», чьи имена немцы, французы, итальянцы и американцы считают красивыми и сексуальными.

Наталья и Заря из мира моды

В 2013 году американский веб-сайт BabyNameWizard.com провел опрос среди нескольких тысяч своих посетителей на тему сексуальности имен разных наций. Результатом стал список из десятка мужских и стольких же женских имен. Первым в столбце привлекательных имен мальчиков оказался французско-итальянский Николетто, русский Дмитрий был шестым. А вот среди девочек на первом месте стояла Наталья или Наташа. Веб-сайт сопроводил это имя фотографией Натальи Водяновой — одной из самых известных российских супермоделей. В США уже более полувека считают, что русские женщины — самые красивые, сексуальные и из них получаются потрясающие жены. Посетители сайта, высказавшиеся в пользу Натальи, считают, что вместе с именем такому ребенку в будущем обязательно достанется внешняя привлекательность и счастье в личной жизни.

Имя Наташа оказалось также первым в списке одной из самых популярных статей американского веб-сайта Babygaga.com “25 сказочных имен девушек из русской культуры”. Второе место в ней заняла Катя, а вот третье оказалось довольно необычным — Заря. Авторы статьи считают, что это исконно славянское имя каким-то образом попало в арабский мир, трансформировалось в Зару и теперь победоносно шествует по планете, опять же благодаря миру моды.

Русские имена, как защитники и и освободители