Чистим мягкие игрушки без химии: три важных совета для заботливой матери

Для чего нужна чистка

Даже самому милому плюшевому медвежонку присущ один минус – со временем он начинает накапливать пыль, что может вызвать аллергическую реакцию. К тому же, на игрушке могут оседать различные бактерии, поэтому мыть и чистить ее стоит не менее чем раз в 2-3 недели, а иногда и чаще.

Метод 1: Сухая чистка

Многие игрушки изготавливаются из материалов, требующих очищения исключительно в деликатном режиме. Чтобы не рисковать новым или старым другом чада, лучше использовать щадящую сухую чистку.

Положите игрушку в полиэтиленовый пакет или наволочку. Насыпьте туда безопасный абсорбент – для темных и бежевых игрушек это будут зародыши пшеницы и кукурузных крахмал, тогда как в белые или яркие вещи лучше добавить немного соды. Оставьте на час, затем аккуратно высыпьте порошки, а остатки вычешите щеткой. Затем пропылесосьте игрушку, используя насадку для мягкой мебели.

Метод 2: Стирка в машинке

Некоторые виды загрязнений удалить сложно, да и стиральная машина значительно экономит время и силы. Некоторые виды игрушек действительно можно очищать таким способом. Нужно обязательно приобрести специальный пакет для стирки деликатных вещей, чтобы поместить туда любимого кролика или лису. Стирать нужно в режимах “Детские вещи”, “Деликатный” или “Шелковые изделия”, используя мыльный раствор или детский шампунь. Не рекомендуется при этом использовать режим сушки.

Метод 3: Вручную