Осень - время яблочек: пять вкусных идей, которые порадуют витаминами

1. Тушеная капуста с печеными яблоками

Тушить нужно красную капусту, в это же время запекая в духовке слайсы цукини и дольки яблок. Можно также запечь и луковые кольца, но это на любителя. Когда все будет готово, нужно аккуратно выложить на тарелке, не смешивая продукты между собой. Пусть они напоминают ассорти. Все это полить оливковым маслом, предварительно выдавив в него лимонный сок.

2. Фаршированные печеные яблоки

Полезный рецепт, поэтому он часто входит в диету правильного питания. Из яблока нужно вырезать сердцевину, а на ее место насыпать несколько ложек сахара (по вкусу), корицу и грецкие орехи. Готовые яблоки будут легко протыкаться ножом. Процесс займет 30-40 минут, но стоит периодически проверять свой десерт.

3. Салат с яблоками и моцареллой

Понадобятся: шпинат, листья салата, грецкие орехи, маленькие шарики моцареллы, яблоки. Последние стоит нарезать тонкими дольками, чтобы они стали нежными и податливыми под клюквенным соусом. Для его приготовления понадобятся ингредиенты: 500 г свежей или замороженной клюквы, 200 г сахара, 1 апельсин (цедра или сок), 50 мл воды, 1 ч. л. мускатного ореха. Заливать салат соусом полностью не нужно, лучше сделать это в виде декора, а потом добавлять по желанию.

4. Салат с яблоками и тыквой

Рецепт предельно прост: нарезать кубиками тыкву, яблоки и авокадо. Все это можно посыпать семенами подсолнечника и украсить мятой или базиликом. Свежесть этого салата подарит заряд бодрости и приятный вкус. Можно также добавить в рецепт еще и грецкие орехи.

5. Свежие фаршированные яблоки

Запекание - привычное дело для яблок, но некоторые экспериментируют с фаршировкой и свежих фруктов. Нужно вырезать сердцевину, а на ее место насыпать зернистый творог и грецкие орехи. Для вкуса можно добавить сахар и корицу. Такой десерт подарит свежему яблоку оригинальные нотки вкусов.

На рынке и в магазинах полно простых продуктов, которые можно превратить в настоящие деликатесы. Яблоко - отличное тому доказательство. На кухне можно и нужно экспериментировать, поэтому стоит начать с одного из самых полезных фруктов.