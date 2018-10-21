Семь веских причин начать пить ананасную воду каждый день

Ананасы содержат разнообразные витамины и минералы, а также фермент бромелайн и аминокислоту триптофан. Все эти питательные вещества помогают укреплять иммунную систему и бороться с рядом заболеваний, уверяет The Alternative Daily.

1. Укрепление иммунитета.

Только одна порция ананаса содержит более 130 процентов ежедневной рекомендации по витамину C, который помогает поддерживать здоровье иммунной системы. Это антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов, которые могут привести к раку, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других дегенеративных состояний.

2. Уменьшение воспаления.

Ананас помогает уменьшить воспаление в суставах и мышцах. Сравнительно редкий протеолитический фермент - бромелайн , найденный в ананасе, помогает разрушать белки, которые могут повредить суставы. Бромелайн также помогает уменьшить воспаление и может облегчить боль при артрите.

3. Улучшение психического здоровья.

Ананас содержит высокие уровни триптофана. Триптофан помогает организму в производстве серотонина, одного из наших основных «счастливых гормонов». Добавление ананаса к рациону может помочь побороть депрессию и беспокойство.

4. Повышение прочности костей.

Благодаря почти 75 процентам ежедневной нормы марганца ананас может помочь укрепить прочность костей. В исследовании Института Линуса Полинга было доказано, что марганец и другие микроэлементы могут помочь предотвратить остеопороз у женщин в постменопаузе .

5. Предотвращение рака.

Исследования показывают, что ананас может непосредственно предотвратить рак молочной железы, горла и рта. Исследование, опубликованное в British Journal of Cancer, показало, что сочетание ананаса бромелаина, бета-каротина, витамина А, марганца и различных флавоноидных соединений может помочь предотвратить рак среди пожилых людей.

6. Улучшение пищеварения.

По мнению клиники Майо, бромелайн в ананасе может помочь улучшить пищеварение. Высокое содержание диетических волокон в фруктах помогает наладить стул и улучшить функцию кишечника. Это может даже помочь сбросить вес, уменьшив воспаление в кишечнике.

7. Лечение кашля и простуды.

Высокое содержание бромелайна и витамина С в ананасах помогает предотвратить респираторные заболевания, но если у вас уже кашель или простуда, ананас может помочь очистить пазухи и уменьшить количество мокрот.

Как сделать ананасную воду?

Один из самых простых способов употребления ананаса - добавить его в кувшин с водой и поставить в холодильник. Просто разрежьте половину ананаса на куски, залейте фильтрованной водой и поместите в холодильник.Утром ананасная вода будет готова. А кусочки ананаса можно использовать для другого рецепта или добавить к утреннему смузи.

Другие способы использования ананаса.

Ниже приведены несколько рецептов для здоровья и красоты на основе ананаса.

Настойка из свежего ананаса.

Это концентрированная смесь. Люди с чувствительностью к ананасу должны разбавлять настойку небольшим количеством воды, если принимать ее в качестве тонизирующего средства.

Ингредиенты.

2 стакана высококачественной 80% водки (или яблочного уксуса);

1 стакан свежих кусочков ананаса.

Инструкции.

Добавьте кусочки ананаса в большую, чистую банку. Заполните банку водкой или яблочным уксусом. Удалите все пузырьки воздуха. Запечатайте контейнер. Если вы используете водку, храните ее в прохладном, темном месте. Если вы используете яблочный уксус, храните его в холодильнике. Встряхивайте банку два раза в день в течение 14 дней.

Через 14 дней процедите настойку с помощью марли или тонкого сита. Храните в плотно закрытом контейнере в кладовой (для водки) или в холодильнике (для яблочного уксуса).

Домашний ананасовый шампунь.

Наполните свои волосы антиоксидантами и влагой с помощью этого ананасового шампуня. Кислотные свойства фрукта устраняют потребность в уксусе у людей с сухими или поврежденными химическими веществами волосами.

Ингредиенты.

1 стакан кокосового молока;

30 мл. жидкого кастильского мыла;

Кусочки ананаса 1/2 чашки

15 мл. оливкового масла (опционально для сухих волос)

Инструкции.

Поместите кокосовое молоко, ананас и оливковое масло (если желательно) в блендер и смешайте до однородности. Выложите ингредиенты в чистый контейнер или бутылку из-под шампуня. Добавьте кастильское мыло. Аккуратно встряхивайте бутылку перед каждым использованием.

Сочный ананас для лица.

Один из самых простых способов добавить ананас к вашей косметической рутине требует только небольшого кусочка свежего ананаса и около десяти минут времени. Начните протирать лицо с губ для отшелушивания.

Ингредиенты.

1 маленький кусочек свежего ананаса

Инструкции.

Пять-десять минут до душа, протрите маленький кусочек свежего ананаса по всему лицу. Дайте ему высохнуть.Примите душ, как обычно.