Десять гормонов, из-за которых вы толстеете, и как их "выключить"

Сложно не заметить, что в жизни есть одна несправедливость: некоторые люди могут кушать много разной пищи, но при этом не толстеть, а другие - мало есть, но при этом очень тяжело сбрасывать вес. Карма и звезды тут ни при чем — все дело в гормонах. Оказывается, за набор веса отвечает целое множество этих биологических активных веществ. Поможем вам разобраться с тем, как 10 разных гормонов влияют на набор веса и мешают похудеть, пишет fabiosa.ru.
Что такое гормоны?
Гормоны - это химические "посланники", которые регулируют все функции организма в вашем теле. Гормоны отвечают за правильную переработку веществ, которые из продуктов с помощью ЖКТ попадают в кровь, чтобы он мог правильно функционировать и быть здоровым. И, конечно же, за вес они тоже отвечают. Гормоны могут вызвать увеличение веса даже тогда, когда вы сидите на диете и регулярно ходите в спортзал.
Все дело в том, что, если один гормон не сбалансирован, он может нарушать работу других. Например, если возник дисбаланс гормонов, отвечающих за функции репродуктивной системы, то это чревато не только проблемами с зачатием, тяжелым течением менопаузы, выраженным ПМС, но и такими симптомами, которые, на первый взгляд, не имеют связи с нарушением баланса этих гормонов, например: пристрастие к пище, усталость, раздражение, набор веса, бессонница.
Какие гормоны влияют на вес
1. Тиреоидные гормоны
Нарушения в работе щитовидной железы могут привести к набору веса. Дело в том, что эти гормоны отвечают за активацию расщепления жиров, поэтому при их низком уровне усиливается отложение жиров, человек начинает резко и сильно набирать вес.
Как лечить дисбаланс: не ешьте сырые овощи, старайтесь употреблять только хорошо приготовленную пищу, йодированную соль, источники цинка (семена тыквы), добавки витамина D и все то, что может вам прописать специализированный врач во время консультации.
2. Инсулин
Его вырабатывает поджелудочная железа. Инсулин играет важную роль в жировом обмене, подавляя деятельность ферментов, расщепляющих жиры. Он также перерабатывает лишний сахар в жировую ткань, поэтому чрезмерное питание сладким приводит к лишним килограммам на боках.
Как лечить дисбаланс: не ешьте переработанные продукты питания, не употребляйте алкоголь и искусственно подслащенные напитки, не ешьте перед сном. Добавьте в свой рацион зеленые листовые и сезонные овощи, а также фрукты, орехи, оливковое масло, семена льна. Нужно улучшить уровень омега-3 жирных кислот. Пейте 3-4 литра воды каждый день. Избегайте употребления в пищу простых углеводов (выпечка, продукты с высоким содержанием сахара) и отдавайте предпочтение сложным углеводам.
3. Лептин
Гормон, который регулирует аппетит и несет ответственность за энергетический обмен. Как вы уже догадались, это главный гормон среди тех, которые регулируют полноту. Низкий уровень лептина приводит к сильному повышению аппетита, а это ведет к ожирению. Переизбыток лептина усиливает вероятность тромбоза, поэтому важно придерживаться нормы этого гормона в организме.
Как лечить дисбаланс: нужно хорошо отдыхать, так как недостаток сна может привести к снижению уровня лептина. Ешьте каждые 3-4 часа, избегайте сладких обработанных продуктов, а вот фрукты, зеленые листовые овощи и здоровые закуски - то, что необходимо внести в свой рацион. Пейте много воды.
4. Грелин
Этот гормон вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, он вызывает чувство голода, стимулирует нервную систему и защищает сердечно-сосудистую. Это важная взаимосвязь, потому что если вы будете часто устраивать перекусы, то уровень грелина снизится, а тревожность и стресс - возрастут. Повышенный же уровень гормона во время отсутствия еды снижает эти депрессивные состояния. Как видите, важно соблюдать идеальный баланс - есть не более 4-5 раз в день (2 из них - перекусы).
Как лечить дисбаланс: ешьте свежие фрукты, овощи, источники белка, клетчатку и здоровые жиры. Выпивайте 1 ½ стакана воды за 20 минут до еды, занимайтесь спортом.
5. Эстроген
Низкий уровень эстрогена приводит к отложению жировых клеток в области живота, поэтому можно оставаться худенькой, но при этом с животиком.
Как лечить дисбаланс: не употребляйте алкоголь, регулярно занимайтесь спортом (например, йогой, если во время менопаузы нужно избавить себя от стресса), добавьте в свой рацион цельнозерновые, свежие овощи и фрукты, а также следуйте советам своего врача.
6. Прогестерон
Низкий уровень этого гормона заставляет организм удерживать больше жидкости, что приводит к увеличению объема тела.
Как лечить дисбаланс: правильно питайтесь, регулярно занимайтесь физической активностью, практикуйте глубокое дыхание (опять же, йога может помочь), избегайте стрессов.
7. Тестостерон
Порой у женщин сбивается менструальный цикл или развивается поликистоз яичников (одна из причин) из-за повышенного уровня этого гормона. Это может привести к неконтролируемому набору веса, появлению волос на лице, акне и бесплодию. Во время менопаузы пониженный уровень этого гормона приводит к снижению скорости обмена веществ, что тоже влияет на набор веса.
Как лечить дисбаланс: включите в рацион продукты, богатые клетчаткой, например, чернослив, семена тыквы, льна, цельнозерновые. Регулярно тренируйтесь, принимайте витамин С, пробиотики, добавки магния, цинка, белка (только после консультации врача!).
8. Кортизол
К повышенному уровню этого гормона приводят стресс и недостаток сна. Тогда усиливается аппетит, что и приводит к бесконтрольному потреблению пищи. Те, кто постоянно пребывают в состоянии стресса, могут набирать вес, даже не переедая! Поэтому важно не перенапрягать свою нервную систему, чтобы не нарушать работу метаболизма.
Как лечить дисбаланс: нужно научиться ограждать себя от стрессовых факторов: делайте себе список дел, чтобы четко следовать плану, занимайтесь увлекательными хобби, которые расслабляют, проводите больше времени с друзьями и близкими, перестаньте беспокоиться о том, что о вас подумают другие, хорошо спите и не употребляйте вредную, жареную пищу, а также алкоголь. Важно обрести гармонию.
9. Мелатонин
Гормон сна. Мелатонин оказывает иммуностимулирующий эффект. Не секрет, что, чем меньше человек спит, тем труднее ему бороться с лишним весом, поэтому уровень мелатонина обязательно нужно контролировать. Во время сна этот гормон вырабатывает бежевый жир - особый тип клеток, который сжигает калории. Не давая себе спать, вы мешаете организму выполнять важные процессы, поэтому лишние килограммы - лишь следствие этой халатности.
Как лечить дисбаланс: спите в темной комнате, свет мешает выработке мелатонина (не меньше 7-8 часов). Не ешьте перед сном, выключайте гаджеты, чтобы их свет тоже не мешал вам. Добавьте в рацион: ягоды годжи, миндаль, вишню, кардамон, кориандр и семена подсолнечника, так как они содержат мелатонин.
10. Соматотропин
Гормон роста, который способствует похудению, но также может вести себя и наоборот. В норме этот гормон активирует выделение клетками жиров и их расщепление, но низкий уровень тормозит все эти процессы, поэтому можно заметно набрать в весе.
Как лечить дисбаланс: избегайте стресса, не ешьте переработанные пищевые продукты, а также не ешьте и не пейте кофе перед сном, так как это уменьшает количество гормона роста.
Как видите, для того, чтобы регулировать уровень всех этих гормонов в организме, необходимо следовать практически одинаковым правилам: правильно питаться, не лишать себя здорового сна, заниматься спортом, пить много воды и избегать стрессов. Контролируя все эти процессы, вы сможете обеспечить хорошую работу своим гормонам. И помните, что, если обнаружили вышеуказанные проблемы, обязательно обратитесь к врачу. Он даст все необходимые именно ВАМ рекомендации.