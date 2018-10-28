Десять гормонов, из-за которых вы толстеете, и как их "выключить"

Как лечить дисбаланс: ешьте свежие фрукты, овощи, источники белка, клетчатку и здоровые жиры. Выпивайте 1 ½ стакана воды за 20 минут до еды, занимайтесь спортом.

5. Эстроген

Низкий уровень эстрогена приводит к отложению жировых клеток в области живота, поэтому можно оставаться худенькой, но при этом с животиком.

Как лечить дисбаланс: не употребляйте алкоголь, регулярно занимайтесь спортом (например, йогой, если во время менопаузы нужно избавить себя от стресса), добавьте в свой рацион цельнозерновые, свежие овощи и фрукты, а также следуйте советам своего врача.

6. Прогестерон

Низкий уровень этого гормона заставляет организм удерживать больше жидкости, что приводит к увеличению объема тела.

Как лечить дисбаланс: правильно питайтесь, регулярно занимайтесь физической активностью, практикуйте глубокое дыхание (опять же, йога может помочь), избегайте стрессов.

7. Тестостерон

Порой у женщин сбивается менструальный цикл или развивается поликистоз яичников (одна из причин) из-за повышенного уровня этого гормона. Это может привести к неконтролируемому набору веса, появлению волос на лице, акне и бесплодию. Во время менопаузы пониженный уровень этого гормона приводит к снижению скорости обмена веществ, что тоже влияет на набор веса.

Как лечить дисбаланс: включите в рацион продукты, богатые клетчаткой, например, чернослив, семена тыквы, льна, цельнозерновые. Регулярно тренируйтесь, принимайте витамин С, пробиотики, добавки магния, цинка, белка (только после консультации врача!).

8. Кортизол

К повышенному уровню этого гормона приводят стресс и недостаток сна. Тогда усиливается аппетит, что и приводит к бесконтрольному потреблению пищи. Те, кто постоянно пребывают в состоянии стресса, могут набирать вес, даже не переедая! Поэтому важно не перенапрягать свою нервную систему, чтобы не нарушать работу метаболизма.

Как лечить дисбаланс: нужно научиться ограждать себя от стрессовых факторов: делайте себе список дел, чтобы четко следовать плану, занимайтесь увлекательными хобби, которые расслабляют, проводите больше времени с друзьями и близкими, перестаньте беспокоиться о том, что о вас подумают другие, хорошо спите и не употребляйте вредную, жареную пищу, а также алкоголь. Важно обрести гармонию.

9. Мелатонин

Гормон сна. Мелатонин оказывает иммуностимулирующий эффект. Не секрет, что, чем меньше человек спит, тем труднее ему бороться с лишним весом, поэтому уровень мелатонина обязательно нужно контролировать. Во время сна этот гормон вырабатывает бежевый жир - особый тип клеток, который сжигает калории. Не давая себе спать, вы мешаете организму выполнять важные процессы, поэтому лишние килограммы - лишь следствие этой халатности.

Как лечить дисбаланс: спите в темной комнате, свет мешает выработке мелатонина (не меньше 7-8 часов). Не ешьте перед сном, выключайте гаджеты, чтобы их свет тоже не мешал вам. Добавьте в рацион: ягоды годжи, миндаль, вишню, кардамон, кориандр и семена подсолнечника, так как они содержат мелатонин.

10. Соматотропин

Гормон роста, который способствует похудению, но также может вести себя и наоборот. В норме этот гормон активирует выделение клетками жиров и их расщепление, но низкий уровень тормозит все эти процессы, поэтому можно заметно набрать в весе.

Как лечить дисбаланс: избегайте стресса, не ешьте переработанные пищевые продукты, а также не ешьте и не пейте кофе перед сном, так как это уменьшает количество гормона роста.