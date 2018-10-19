Никогда не спящий Нью-Йорк теперь в Эстонии: представлена новая коллекция декоративной косметики
19 октября 2018, 11:55
Artistry Studio – ориентированный на молодых женщин бренд декоративной косметики, при создании которого специалисты черпали вдохновение в самых модных городах мира, их культурных и художественных направлениях. В основе запущенной этой осенью первой коллекции продуктов бренда – никогда не спящий Нью-Йорк, его пестрые улицы и люди.
Нынешняя осенняя коллекция содержит шесть оригинальных продуктов, которые можно комбинировать для достижения желаемого результата:
Пестрые упаковки продуктов коллекции Artistry Studio NYC создала 25-летняя уроженка Франции – граффити художница из Нью-Йорка Жюльет Делорм, известная под творческим псевдонимом Lady JDay.