Пт, 19.10.2018
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  • Никогда не спящий Нью-Йорк теперь в Эстонии: представлена новая коллекция декоративной косметики

Никогда не спящий Нью-Йорк теперь в Эстонии: представлена новая коллекция декоративной косметики

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Artistry Studio toote pildid

ФОТО: Artistry Studio

Artistry Studio – ориентированный на молодых женщин бренд декоративной косметики, при создании которого специалисты черпали вдохновение в самых модных городах мира, их культурных и художественных направлениях. В основе запущенной этой осенью первой коллекции продуктов бренда – никогда не спящий Нью-Йорк, его пестрые улицы и люди.

Нынешняя осенняя коллекция содержит шесть оригинальных продуктов, которые можно комбинировать для достижения желаемого результата:

  • Универсальная палетка Artistry Studio – это и тени для век, и шиммер, и румяна, и хайлайтер;
  • Компактный хайлайтер для лица с зеркалом и светодиодной подсветкой придает коже сияние и красивый здоровый цвет;
  • Многофункциональная тушь для ресниц «три в одном» Artistry Studio придает ресницам объем, разделяет и приподнимает их;
  • Залог выразительных глаз – тени-карандаш для век Artistry Studio;
  • Двусторонняя помада-карандаш для губ Artistry Studio позволит добиться идеального эффекта омбре – помада доступна в широкой палитре оттенков;
  • Содержащий масла ши, авокадо и оливы оттеночный бальзам для губ Artistry Studio обеспечит глубокое увлажнение, придав губам оттенок.

ФОТО: Artistry Studio

Пестрые упаковки продуктов коллекции Artistry Studio NYC создала 25-летняя уроженка Франции – граффити художница из Нью-Йорка Жюльет Делорм, известная под творческим псевдонимом Lady JDay.

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