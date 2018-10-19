Никогда не спящий Нью-Йорк теперь в Эстонии: представлена новая коллекция декоративной косметики

Artistry Studio – ориентированный на молодых женщин бренд декоративной косметики, при создании которого специалисты черпали вдохновение в самых модных городах мира, их культурных и художественных направлениях. В основе запущенной этой осенью первой коллекции продуктов бренда – никогда не спящий Нью-Йорк, его пестрые улицы и люди.