Вся правда о влиянии чеснока на женский организм

Но чеснок – это еще и кладезь витаминов, и природное лекарство. Фосфор, магний, калий, кальций, витамины групп В, С, D – это далеко не полный перечень всего полезного, что содержит это растение. Однако самым важным из всех медики называют входящий в состав чеснока селен. Он защищает организм от образования различного рода опухолей и тормозит процесс старения тканей. В ходе научных исследований это доказала профессор Кармия Борек из Университета Тафтса в Бостоне. Кроме того, установлено, что умеренное, но регулярное потребление чеснока женщинами предотвращает у них развитие рака груди и рака матки.

Не случайно в США особой популярностью пользуются пищевые добавки на основе этого растения. Их применяют как профилактику от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В последние годы биодобавки на основе чеснока вышли по продажам в США на первое место.

Ученые Британии в качестве эксперимента предложили женщинам старше пятидесяти лет есть разные виды луковых растений. Добровольцы ежедневно включали в свой рацион чеснок, лук-порей, репчатый лук, лук-шалот. Через месяц исследователи отметили уплотнение их костных тканей. Таким образом был сделан вывод еще об одном полезном свойстве конкретно чеснока – он предотвращает остеоартрит. Этому заболеванию, которое разрушает коленные и бедренные суставы, наиболее подвержены женщины от 50 и старше.

Еще совсем недавно чеснок считался панацеей от плохого холестерина. Научно-исследовательские лаборатории США инициировали исследования, которые должны были подтвердить или опровергнуть воздействие чеснока на уровень холестерина человека. Для этого группа людей, привлеченных для эксперимента, должна была определенное время регулярно есть чеснок. Почти три десятка исследований показали снижение холестерина у испытуемых в течение трех месяцев, еще восемь экспериментов дали снижение холестерина в течение полугода. Но далее уровень холестерина начинал подниматься и достигал первоначальных значений.

Параллельно с американцами подобное исследование проводили ученые Университета Эксетера (Великобритания). Они пришли к тому же выводу: чеснок воздействует на холестерин, но только непродолжительное время. Поэтому дамам, которые активно используют чеснок для диеты, ученые рекомендуют одновременно отказаться и от жирной пищи. В противном случае с повышенным холестерином и лишним весом бороться бессмысленно, даже если есть чеснок круглосуточно.