Лайфхаки с поваренной солью! Об этом должен знать каждый!

Мы отобрали для вас 13 отличных идей для использования соли, о которых вы, наверняка, раньше не догадывались. Держите их под рукой (а еще лучше, прикрепите список на холодильник), советует lifter.

1. Чистка стальных и мельхиоровых изделий.

Смешайте муку, соль и уксус. Затем просто протрите металл смесью, и он засияет, как новенький.

2. Разбитые яйца.

Что делать, если разбилось яйцо? Возьмите соль. Насыпьте её на яйцо, подождите буквально пару минут, она полностью впитается в белок и желток, и вы с легкостью соберете яйцо салфеткой.

3. Губка для мытья посуды.

Дезинфицировать губки для мытья посуды просто необходимо! Просто положите их в соленую воду. Затем отожмите и высушите.

4. Пятна на диване.

Пятна на диване или ковре можно убрать той же солью. Влейте на пятна смесь соли и 2-3 столовых ложек уксуса, затем потрите и подождите, когда они исчезнут.

5. Забитая раковина.

Прочистка раковины теперь не будет такой страшной проблемой, особенно на кухне. Всыпьте в неё соль и залейте кипятком, через несколько секунд вы увидите, что вода отлично проходит, а загрязнений как будто и не было.

6. Духовка.

Устранить запах рыбы из духовки поможет соль с корицей. Насыпьте смесь внутрь духовки и включите её на пару минут. После такого средства любой неприятный запах исчезнет.

7. Полоски от чая и кофе на чашках.

Если ваша любимая старая чашка покрыта разводами от кофе, не отчаивайтесь. Перед мытьем натрите их солью и немного подождите.

8. Отпугните муравьев!

Муравьи ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не любят соль. Отпугните их, оставив немного соли в щелях возле порога.

9. Охладите напитки быстрее.

Добавьте соль в воду, прежде чем заливать её в формочки для льда. Теперь вы можете засунуть бутылку вина или пива в лед и вам не придется ждать часами!

10. Не дайте вашим фруктам потемнеть.

Если вы хотите, чтобы ваши фрукты потемнели, вымочите их в 4 чашках холодной воды с 2 столовыми ложками соли в течение 1-2 минут.

11. Удалите разводы с деревянной мебели.

Смешайте соль с несколькими каплями воды, чтобы получилась паста. Втирайте пасту поверх разводов, пока они не исчезнут. Затем протрите поверхность, как обычно.

12. Дезодорируйте и освежите свои разделочные доски.

Сделайте густую смесь из соли и лимонного сока и потрите ею старые доски. Это поможет освежить их и убрать любые посторонние запахи.

13. Уменьшите отечность глаз.

Замочите ватные диски в ледяной соленой воде, а затем нанесите на усталые, припухшие глаза, чтобы уменьшить отечность.