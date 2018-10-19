Лайфхаки с поваренной солью! Об этом должен знать каждый!

Самая обычная поваренная соль имеет множество применений по всему дому (помимо своей привычной роли) и способна спасти даже самых отчаявшихся домохозяек, заверяет Keep Calm Get Organised.
Мы отобрали для вас 13 отличных идей для использования соли, о которых вы, наверняка, раньше не догадывались. Держите их под рукой (а еще лучше, прикрепите список на холодильник), советует lifter.
1. Чистка стальных и мельхиоровых изделий.
Смешайте муку, соль и уксус. Затем просто протрите металл смесью, и он засияет, как новенький.
2. Разбитые яйца.
Что делать, если разбилось яйцо? Возьмите соль. Насыпьте её на яйцо, подождите буквально пару минут, она полностью впитается в белок и желток, и вы с легкостью соберете яйцо салфеткой.
3. Губка для мытья посуды.
Дезинфицировать губки для мытья посуды просто необходимо! Просто положите их в соленую воду. Затем отожмите и высушите.
4. Пятна на диване.
Пятна на диване или ковре можно убрать той же солью. Влейте на пятна смесь соли и 2-3 столовых ложек уксуса, затем потрите и подождите, когда они исчезнут.
5. Забитая раковина.
Прочистка раковины теперь не будет такой страшной проблемой, особенно на кухне. Всыпьте в неё соль и залейте кипятком, через несколько секунд вы увидите, что вода отлично проходит, а загрязнений как будто и не было.
6. Духовка.
Устранить запах рыбы из духовки поможет соль с корицей. Насыпьте смесь внутрь духовки и включите её на пару минут. После такого средства любой неприятный запах исчезнет.
7. Полоски от чая и кофе на чашках.
Если ваша любимая старая чашка покрыта разводами от кофе, не отчаивайтесь. Перед мытьем натрите их солью и немного подождите.
8. Отпугните муравьев!
Муравьи ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не любят соль. Отпугните их, оставив немного соли в щелях возле порога.
9. Охладите напитки быстрее.
Добавьте соль в воду, прежде чем заливать её в формочки для льда. Теперь вы можете засунуть бутылку вина или пива в лед и вам не придется ждать часами!
10. Не дайте вашим фруктам потемнеть.
Если вы хотите, чтобы ваши фрукты потемнели, вымочите их в 4 чашках холодной воды с 2 столовыми ложками соли в течение 1-2 минут.
11. Удалите разводы с деревянной мебели.
Смешайте соль с несколькими каплями воды, чтобы получилась паста. Втирайте пасту поверх разводов, пока они не исчезнут. Затем протрите поверхность, как обычно.
12. Дезодорируйте и освежите свои разделочные доски.
Сделайте густую смесь из соли и лимонного сока и потрите ею старые доски. Это поможет освежить их и убрать любые посторонние запахи.
13. Уменьшите отечность глаз.
Замочите ватные диски в ледяной соленой воде, а затем нанесите на усталые, припухшие глаза, чтобы уменьшить отечность.
А как вам такие трюки с использованием соли в домашнем хозяйстве? Часто её используете "не по назначению"?