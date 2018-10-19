Правильный пуховик! Как выбрать наполнитель пуховика, чтобы он не "скатался" после стирки

Прежде чем выбрать идеальный пуховик на зиму, давайте разберёмся с его «начинкой».

Наполнители зимних курток

1. Термолайт

Представляет собой синтетическое волокно с пустотелой структурой. Термолайт прекрасно отталкивает влагу, при этом не впитывая её. Данный материал также используется при пошиве термобелья.

2. Синтепон

Нетканое синтетическое волокно, отличающееся большим объёмом. Покупая куртку с синтепоном, важно учитывать, что такой наполнитель даст усадку. Многократные стирки сжимают волокна, поэтому изделия с этим утеплителем недолговечны.

3. Холлофайбер, полифайбер, файберскин и другие

Такие синтетические наполнители представляют собой волокна, скрученные в пружинки или шарики, именно поэтому изделия на их основе хорошо держат форму и сохраняют тепло. Кроме того, верхняя одежда с данными утеплителями стоит не очень дорого.

4. Пух

Главное достоинство натуральных наполнителей — способность сокращаться в объеме до минимальных размеров, а после встряхивания возвращаться в исходное состояние. Самым лучшим утеплителем считается пух водоплавающих птиц, которые живут в холодном климате, — гагачий, гусиный, утиный.

5. Изософт

Один из наиболее популярных европейских наполнителей. Очень лёгкий и мягкий, отличается высокой теплоизоляцией. Изософт не теряет форму после многочисленных стирок и не вызывает аллергию.

6. Тинсулейт

Волокно этого наполнителя в 10 раз тоньше человеческого волоса, благодаря чему он отличается лёгкостью и небольшим объёмом. Для сохранения тепла и комфорта достаточно небольшого слоя такого утеплителя.

7. Вальтерм

Материал нового поколения, созданный итальянской лабораторией. Благодаря микропорам, образованным тысячами маленьких ячеек, вальтерм выполняет функцию воздушной прокладки. В отличие от натурального пуха, структура данного наполнителя позволяет беспрепятственно выпускать пот и пар, не меняя своей формы.

8. Прималофт

Ещё один современный наполнитель из тончайших полиэфирных волокон. Довольно плотная структура и мягкость обеспечивает хорошую теплоизоляцию при небольшом весе.