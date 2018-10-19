Правильный пуховик! Как выбрать наполнитель пуховика, чтобы он не "скатался" после стирки

Сегодня в магазинах можно встретить огромный ассортимент верхней одежды с самыми разными наполнителями. Многим из нас приходится задаваться вопросом: с каким же утеплителем выбрать зимнюю куртку или пальто, чтобы не замёрзнуть в них суровой зимой? От качества и свойств наполнителя зависит и износостойкость изделия, и его способность сохранять тепло, пишет fabiosa.
Прежде чем выбрать идеальный пуховик на зиму, давайте разберёмся с его «начинкой».
Наполнители зимних курток
1. Термолайт
Представляет собой синтетическое волокно с пустотелой структурой. Термолайт прекрасно отталкивает влагу, при этом не впитывая её. Данный материал также используется при пошиве термобелья.
2. Синтепон
Нетканое синтетическое волокно, отличающееся большим объёмом. Покупая куртку с синтепоном, важно учитывать, что такой наполнитель даст усадку. Многократные стирки сжимают волокна, поэтому изделия с этим утеплителем недолговечны.
3. Холлофайбер, полифайбер, файберскин и другие
Такие синтетические наполнители представляют собой волокна, скрученные в пружинки или шарики, именно поэтому изделия на их основе хорошо держат форму и сохраняют тепло. Кроме того, верхняя одежда с данными утеплителями стоит не очень дорого.
4. Пух
Главное достоинство натуральных наполнителей — способность сокращаться в объеме до минимальных размеров, а после встряхивания возвращаться в исходное состояние. Самым лучшим утеплителем считается пух водоплавающих птиц, которые живут в холодном климате, — гагачий, гусиный, утиный.
5. Изософт
Один из наиболее популярных европейских наполнителей. Очень лёгкий и мягкий, отличается высокой теплоизоляцией. Изософт не теряет форму после многочисленных стирок и не вызывает аллергию.
6. Тинсулейт
Волокно этого наполнителя в 10 раз тоньше человеческого волоса, благодаря чему он отличается лёгкостью и небольшим объёмом. Для сохранения тепла и комфорта достаточно небольшого слоя такого утеплителя.
7. Вальтерм
Материал нового поколения, созданный итальянской лабораторией. Благодаря микропорам, образованным тысячами маленьких ячеек, вальтерм выполняет функцию воздушной прокладки. В отличие от натурального пуха, структура данного наполнителя позволяет беспрепятственно выпускать пот и пар, не меняя своей формы.
8. Прималофт
Ещё один современный наполнитель из тончайших полиэфирных волокон. Довольно плотная структура и мягкость обеспечивает хорошую теплоизоляцию при небольшом весе.
Теперь выбрать лучший наполнитель для куртки не составит труда! Чтобы изделие прослужило вам не один год, внимательно изучите рекомендации по уходу за вещью на ярлыке и не забывайте им следовать.