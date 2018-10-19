Вкусное видео! Молниеносная пицца - фантастический рецепт!

Никогда бы не поверила, что пиццу можно приготовить так быстро! Если бы не попался этот рецепт, все очень просто и легко! Тесто из обычных продуктов получается невероятно вкусным, просто фантастическим! Начинку можно добавлять вашу любимую, пишет koolinar.ru. Перед тем, как начнете готовить, включите духовку, пусть разогревается!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- мука 400 гр
- соль 1 ч.лож
- разрыхлитель 1 ч.лож (с горкой)
- вода 200 мл
- растительное масло 5 ч.лож
- орегано 1\2 ч.лож
- томатный соус
- колбаса
- лук 1 шт
- сладкий перец 1 шт
- сыр
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Муку смешиваем с солью и разрыхлителем. Вливаем масло и воду. Замешиваем 5-7 минут, тесто получается мягким и слегка липнет к рукам. Сразу делим на две равные части. Выкладываем на подготовленный лист (у меня дно от разъемной формы диаметром 27 см), выравниваем и формируем небольшие бортики.
Подготовим начинку, лук порежу кольцами, сладкий перец тонкой соломкой. Ароматную колбасу тоже колечками, а сыр натрем на крупной терке. Смазываем тесто густым томатным соусом (у нас домашний), посыпаем щепоткой орегано и выкладываем начинку слоями. Сверху посыпаем с сыром.
Выпекается в горячей духовке минут 15-20, температура 230 градусов. Следите, у всех духовки разные. Очень понравился рецепт, пойду повторю и вы не тяните, пробуйте на здоровье!
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