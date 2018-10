Полиция задержала женщину, которая не смогла дуть в алкометр из-за слишком больших губ

Магистратский суд Манчестера запретил Скарлетт Харрисон водить машину в ближайшие 16 месяцев и оштрафовал ее на 310 фунтов стерлингов. 20-летняя участница "Ex on the Beach" (британский аналог нашего "Экс на пляже") водила машину в нетрезвом виде, пишет "Metro".