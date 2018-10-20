Дочь Деми Мур возмутила дряблым телом

18 октября, Румер посетила гала-ужин AmfAR, средства с которого направляются в благотворительный фонд, занимающийся изучением и лечением СПИДа. Для мероприятия актриса выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. Решение было не очень удачным, потому что девушке приходилось все время поправлять спадавший наряд. Пользователи обратили внимание на то, что дочь звезды "Крепкого орешка" набрала лишние килограммы.

Румер Уиллис поддерживает феминистское движение Body Positive, которое учит принимать свое тело таким, какое оно есть, и не стыдиться недостатков. Девушку совершенно не волнуют комментарии недоброжелателей.

Rumer Willis Rumer Willis ФОТО: Vida Press

Ее мать, 55-летняя актриса Деми Мур, недавно стала встречаться с коллегой Эдом Хелмсом, прославившимся благодаря фильму "Мальчишник в Вегасе". Любопытно, что Хелмс младшее Мур на 11 лет. Они познакомились на съемках американского фильма ужасов Corporate Animals, где исполнили главные роли. Премьера картины запланирована на следующий год.