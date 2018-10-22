Как сохранить здоровье в предстоящий сезон вирусов: советы фармацевта из Эстонии

Чтобы в предстоящий промозглый и богатый на болезни сезон оставаться здоровым, следует провести основательную профилактическую подготовку в том, что касается приема витаминов и повседневных привычек. В первую очередь, следует пересмотреть свой образ жизни и отношение к жизни в целом.

Здоровый и радостный образ жизни

Основой сильной иммунной системы является регулярное и здоровое питание. Предпочтение следует отдавать чистым отечественным продуктам, в большом количестве есть фрукты и овощи. Спать ночью необходимо 7-8 часов, стараясь делать небольшие паузы и во время рабочего дня.

Чтобы не заболеть, стоит продумать свои повседневные дела. Важная часть крепкого иммунитета – позитивные эмоции и расслабление. Чтобы избавиться от усталости и угнетенного состояния стоит находить время для приятных и вдохновляющих занятий: будь то чтение книг, походы в кино или театр, или проведение времени с семьей и близкими.

Витамины для поддержки организма

Богатая витаминами и овощами еда является основой всего, но, к сожалению, и ее не всегда достаточно для покрытия потребности организма в витаминах. Для профилактики вирусных заболеваний необходимо принимать витамин С: хотя он и содержится в ягодах, его также следует принимать в таблетках.

Особенно для жителей Эстонии важен витамин D. Прошедшим солнечным летом принимать этот витамин в добавках было не нужно, но теперь стоит вновь задуматься о пополнении запаса витамина D – в виде капель, таблеток или капсул. Консультацию в отношении подходящего объема и подбора продукта можно получить у аптекаря.

Наряду с витаминами С и D, в темное время года поддержку организму окажет магний. Недостаток магния проявляется в нервозности, слабости и повышении артериального давления. В аптеках магний продается в виде таблеток или масляного спрея.

Пейте теплые напитки и воду

Если вы заболели, обязательно следует пить много жидкости. Вместе с тем, жидкость также важна для профилактики заболеваний. Помимо жидкости, которую организм получает с едой, ежедневно следует выпивать не менее одного литра воды комнатной температуры. Травяные чаи же помогут предотвратить множество болезней или облегчить их течение.

Календула, ромашка и мелисса обладают противовоспалительным эффектом, а с вирусами бороться помогут такие средства, как чеснок, мед и эхинацея.

Мойте руки и гуляйте на свежем воздухе

Ежедневно необходимо находить время и проводить время на воздухе – бегать, продолжительно гулять или ездить на велосипеде. Рекомендуется бывать на воздухе в светлое время суток, чтобы организм мог воспользоваться естественным светом. Бывать на улице следует от получаса до часа ежедневно.

При всем этом нельзя забывать о том, что для профилактики заболеваний необходимо регулярно и тщательно мыть руки. Побывав в общественных местах, руки нужно мыть с мылом под проточной водой.