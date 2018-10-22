Цепочка добра бесконечна! В Таллинне прошел необычный день красоты для матерей (Галерея)

Напомним, что в этот день свои услуги бесплатно предоставляют парикмахеры, косметологи, мастера по маникюру и визажисты. Когда в одном месте собираются единомышленники, которые жертвуют свое время и силы во благо, это создает совершенно уникальную атмосферу - атмосферу добра.