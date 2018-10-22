Пн, 22.10.2018
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  • Цепочка добра бесконечна! В Таллинне прошел необычный день красоты для матерей (Галерея)

Цепочка добра бесконечна! В Таллинне прошел необычный день красоты для матерей (Галерея)

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20 октября прошел традиционный, уже пятый по счету день красоты для мамочек детей с особыми потребностями из НКО Особый мир.

Напомним, что в этот день свои услуги бесплатно предоставляют парикмахеры, косметологи, мастера по маникюру и визажисты. Когда в одном месте собираются единомышленники, которые жертвуют свое время и силы во благо, это создает совершенно уникальную атмосферу - атмосферу добра. 

Смотрите галерею, как это было!

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