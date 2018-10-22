Цепочка добра бесконечна! В Таллинне прошел необычный день красоты для матерей (Галерея)
22 октября 2018, 11:20
20 октября прошел традиционный, уже пятый по счету день красоты для мамочек детей с особыми потребностями из НКО Особый мир.
Напомним, что в этот день свои услуги бесплатно предоставляют парикмахеры, косметологи, мастера по маникюру и визажисты. Когда в одном месте собираются единомышленники, которые жертвуют свое время и силы во благо, это создает совершенно уникальную атмосферу - атмосферу добра.
Смотрите галерею, как это было!