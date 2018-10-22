Готовящаяся к рождению малыша Меган Маркл пошла на крайние меры

Планировалось, что Меган посетит 76 мероприятий в рамках 16-дневного путешествия. "Из-за напряженной программы герцог и герцогиня Сассекские приняли решение немного сократить программу герцогини в ближайшие несколько дней, перед последней неделей тура", – сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

В прошлое воскресенье, 21 октября, принц Гарри посетил в одиночестве награждение триумфаторов "Игр непобежденных" – соревнований между бывшими и действующими военными, ставшими инвалидами. Они проводятся с 2014 года по инициативе принца Гарри. В тот же день Меган посетила с супругом морские соревнования и каталась на лодке, подбадривая участников. Она также приняла участие в торжественном обеде с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. СМИ сообщают, что герцогиня чувствует себя хорошо, но иногда ей необходим отдых.

Напомним, что радостная новость о беременности Меган Маркл появилась 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.