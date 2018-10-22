Сладость, которая полезна для печени

Исследователи провели эксперимент с крысами. В рационе животных часть привычных углеводов была заменена кленовым сиропом. Для сравнения с ними держали контрольную группу, в которой грызуны также употребляли сладкий сироп, но не содержавший в своем составе веществ, свойственных для кленового.

В результате оказалось, что животные, которые употребляли стопроцентный кленовый сироп, проявили к финалу испытаний симптомы, которые демонстрировали существенное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой. Несмотря на то, что участниками опытов были животные, употреблять кленовый сироп ученые считают полезным и людям.