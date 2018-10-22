Эффективный метод: избавление от боли во время менструации

Причины болей

Чаще всего при месячных болят низ живота и поясница. Нередко бывает и мигрень. Боли могут быть покалывающие, тянущие, ноющие, а также спазматического характера. Причем начаться болевые ощущения могут за несколько дней до начала выделений.

Медики считают, что болезненные ощущения при менструациях (дисменорея) не являются нормой. Основная их причина – нарушение гормонального обмена: повышенное содержание простагландинов увеличивает частоту

сокращения мышц малого таза. Но могут быть и другие причины, например, инфекционно-воспалительные процессы, в том числе вызванные абортами, неправильное положение половых органов, варикозное расширение вен, эндометриоз. Значительное влияние на менструальный цикл и интенсивность болей оказывают стрессы, физические нагрузки и хроническое недосыпание. Боли также могут быть следствием наличия опухолей матки или придатков.

Для девочек-подростков, чей менструальный цикл еще не устоялся, болезненные месячные – это обычное дело. Но если боли преследуют уже взрослую, тем более рожавшую женщину, то это серьезный повод для беспокойства.

Как снять боль с помощью медикаментов?

Существует достаточно широкий спектр лекарств, которые способствуют обезболиванию при менструации. Это, в частности, нестероидные препараты, которые убирают воспаление, не оказывая побочных эффектов, спазмолитики, которые снимают болезненные ощущения, вызванные спазмами, анальгетики. Однако стоит отметить, что работать эти препараты будут, только если воздействуют непосредственно на причину болей. Например, спазмолитики не помогут при воспалительном процессе, а анальгетики лишь на время уберут симптомы.

Домашние способы избавления от болей

Многие предпочитают при менструальных болях пользоваться популярными народными средствами. Например, прикладывают грелку к нижней части живота или применяют широко разрекламированные специальные согревающие пластыри. Эти средства хорошо помогают, если боли вызваны гипертонусом матки. Но если боль вызвана иными причинами, тепло тут не поможет.

Иногда к животу прикладывают мешочек со льдом или грелку с холодной водой. Считается, что поскольку холод сужает кровеносные сосуды, это притупит боль. Но вряд ли тут возможен долговременный эффект.

Рекомендуется и массаж — поглаживание низа живота легкими круговыми движениями по часовой стрелке. Это способствует нормализации кровообращения внизу живота и устранению спазмов. Целесообразно применять данный способ, если боль вызвана спазмами.

Лекарственные травы

Часто рекомендуется при болезненных месячных «попить травки». Действительно, настой душицы снимает ощущения тяжести и ноющих болей. Мятно-ромашковый чай не только облегчает боль, но и снимает депрессивное состояние, характерное для ПМС. Крапива служит болеутоляющим, а заодно уменьшает обильные кровотечения и корректирует менструальный цикл, если он нерегулярен.

Правда, имеются и противопоказания. Так, крапива не рекомендована женщинам, страдающим варикозом, тромбофлебитом или атеросклерозом сосудов. Однако не стоит забывать, что на любое из растений может быть аллергия.

Образ жизни

Считается, что чем более здоровый образ жизни ведет женщина, тем меньше она страдает от болей во время менструации. Например, перед началом критических дней рекомендуется сократить потребление мясных продуктов, соли, алкоголя, поменьше курить. Полезно заниматься спортом, йогой.

Поскольку медики считают, что спазмы могут происходить из-за нехватки кальция, за 10 дней до начала месячных они советуют перейти на специальную диету: включить в свой рацион сыр и другие молочные продукты, лосось, яйца, мед, сухофрукты, свежие овощи и зелень, бананы, апельсины и яблоки, перестать употреблять кофе и сладости. Все это способствует восполнения запаса кальция в организме.

Если же, несмотря на «правильное» поведение, боли не проходят, то не исключено, что у вас имеется какой-то скрытый недуг, который необходимо лечить.