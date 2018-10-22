Как правильно стирать кеды и кроссовки в стиральной машине, чтобы были как новенькие

Еще одно важное правило - стирать в машинке можно только обувь без повреждений. Если какие-то элементы или детали уже порвались или отклеились, то стирка только "добьет" их. Кроссовки со стразами и кожаными вставками тоже стирать нельзя.

Итак, у вас обычные качественные кроссовки. Как же их постирать?

1. Если на кроссовках есть сильные пятна, то сначала нужно обработать их пятновыводителем.

2. Обязательно выньте шнурки, прежде чем стирать кроссовки. Их стоит постирать отдельно, можно сделать это в обычной миске.

3. Кроссовки сложите в специальный мешочек для стирки, обычно его используют для бюстгальтеров.

4. Порошка стоит добавлять чуть-чуть, а лучше и вовсе взять жидкий. Если кеды и кроссовки светлые, можно добавить в стирку ½ стакана соды. К слову, она же хорошо нейтрализует запах.

5. Режим стирки должен быть обычным или деликатным. Температура воды - не больше 40 градусов! Включите деликатный отжим, а если его нет, то сократите количество оборотов отжима, чтобы не повредить ткань кроссовок.

Лайфхак: если есть старое полотенце, которое вам не жалко (но не яркого цвета, а примерно такого же, как у кроссовок), то можно постирать его вместе с ними, чтобы обувь не билась об бортики машинки.

Важно: не стоит стирать несколько пар обуви одновременно!

Как сушить кроссовки или кеды после стирки?

Если вы стирали кеды, то сначала их нужно вывернуть и вынуть язычки. Поставить кроссовки или кеды лучше всего на балконе, чтобы они могли хорошенько проветриться и высохнуть. НО стоять они должны не на солнце, а просто в хорошо проветриваемой зоне. На батарее тоже сушить не стоит, так как обувь может расклеиться или пожелтеть. Если же вам срочно нужно высушить кроссовки, то для разовых ситуаций можно воспользоваться феном, но, опять же, это вредно, поэтому злоупотреблять не стоит.