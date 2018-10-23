Три знака Зодиака, которые превращаются в «теток» раньше всех

3 место – Козероги

Рациональные и консервативные Козероги не слишком разбираются в вопросах моды. Естественно, мерить всех представительниц этого знака зодиака под одну гребенку мы не будем, но говорить об общих тенденциях можем. «Тетки» среди Козерогов не исключение. Пока они молоды и красивы и особенно, когда эти дамы ищут себе пару, они будут стараться: подбирать красивые платья, делать прическу.

В семейной жизни все изменится не сразу. Просто замужние Козероги могут со временем забросить подальше в шкаф все модные вещи, посчитав их слишком кричащими и броскими. Они заменят их на махровый халат, тапочки и спортивный костюм.

2 место – Девы

Юные Девы прекрасны и милы, они могут часами стоять у зеркала, наводя красоту и выбирая очередной наряд. Им не чуждо чувство прекрасного, и они имеют свой собственный стиль. И оттого вдвойне удивительно, что с годами многие из этих модных девочек-кокеток становятся тетками.

Объяснение тут одно. Девы по своей натуре – перфекционисты. Поэтому они либо с головой уходят в домашнее хозяйство, либо все свое время без остатка отдают любимой работе. Первым следить за собой просто некогда. Еще бы! Стирка, уборка, горячие пирожки. А разве пыль на шкафах сама себя вытрет? А протереть влажной тряпочкой листики всех цветочков? У второй категории, Дев-карьеристок, та же история. Только у них еще и домашнее хозяйство часто страдает из-за нехватки времени.

1 место – Раки

Раки по своей натуре — домоседы. А еще они воспринимают многое слишком близко к сердцу и имеют массу душевных ран, которые часто могут заедать пирожками и пончиками. Быть может, это и способствует их быстрому превращению в «тетку» - эдакую матерую дамочку, которая вечно стоит у плиты и мало следит за своим внешним видом.

Основная цель женщин-Раков – построить семью и поддерживать очаг. И часто этой цели они отдают все свои силы, и потому на свой внешний вид у них остается мало времени. Выйдя замуж, они часто бросают все на алтарь семейного уюта.