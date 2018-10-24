Семейный гороскоп: как понять, что ваш партнер чем-то недоволен, зная его знак Зодиака

Этот гороскоп будет очень полезен для всех семейных людей! Зная знак зодиака партнера, вы сумеете вовремя понять, чем он недоволен в отношениях.

Овен

Испытывая недовольство, люди этого знака просто начинают закрываться. Если ваш партнер-Овен в последнее время заметно поскучнел и старается избегать интима, то вам лучше сразу поинтересоваться, что не так в ваших отношениях.

Телец

Когда представитель этого знака чем-то недоволен, он перестает хотеть есть. Если ваш Телец начинает отказываться от хороших обедов и перестает радоваться жизни во всех проявлениях, то мы можем поспорить, что он несчастен в отношениях.

Близнецы

Когда представитель этого знака чем-то недоволен, он перестает хотеть есть. Если ваш Телец начинает отказываться от хороших обедов и перестает радоваться жизни во всех проявлениях, то мы можем поспорить, что он несчастен в отношениях.

Рак

Если этот любящий и заботливый знак недоволен, то он перестает баловать вас. Например, больше не приносит вам кофе в постель или не желает вместе готовить ужин, как раньше. Если это так, возможно, пора поговорить?

Лев

Если ваш партнер предпочтет однажды остаться дома, вместо того, чтобы отправиться с вами на какую-то очередную тусовку, вам стоит задуматься. Конечно, такое поведение Льва вполне может быть вызвано проблемой вне отношений, поэтому не нужно сразу думать о плохом. Но поговорить все же стоит!

Дева

Если представитель этого знака чем-то недоволен в отношениях, то вы сразу это поймете по его сверхкритичному поведению. Что бы вы ни сделали, это будет недостаточно хорошо для Девы!

Поэтому, если ваш обычно добрый партнер внезапно начал придираться к каждой мелочи, то вам стоит задуматься о своем поведении.

Весы

Даже будучи глубоко несчастными, люди этого знака продолжают улыбаться! Однако вы можете заметить, что партнер начал гораздо меньше общаться с вами. Самое время протянуть руку помощи!

Скорпион

Когда представитель этого зодиакального знака чем-то недоволен, то начинает заваливать партнера упреками. Поэтому, если ваш Скорпион внезапно стал агрессивным или раздражительным, то выведите его на откровенный разговор, чтобы вместе разобраться в проблеме.

Стрелец

Если ваш партнер, рожденный под этим знаком, перестает шутить, то это явный знак, что он чем-то недоволен в отношениях. Также на проблемы в личной жизни может указывать внезапный всплеск пессимизма, который совершенно не свойственен Стрельцам.

Козерог

Когда партнер-Козерог недоволен, он перестает пускать вас в свою зону комфорта: он почти не приглашает вас куда-то, редко звонит и пишет. Если это так, то вы обязательно должны обязательно спросить у него, что случилось. И чем раньше вы сможете поговорить об этом, тем лучше!

Водолей

Будучи несчастными в личной жизни, Водолеи начинают закрываться в себе. Вы легко сможете понять, что ваш партнер чем-то недоволен, если он начнет избегать общения с друзьями.

Рыбы

Когда люди этого знака недовольны отношениями, они начинают уделять пристальное внимание своему здоровью и делать то, что "позволяет им чувствовать себя лучше". Например, вы можете заметить, что ваш партнер начал гораздо больше спать или чрезмерно увлекся физическими тренировками.