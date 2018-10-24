С какой целью на самом деле скупают человеческие волосы

Парики

Существует такая профессия постижер. Постижер – это тот, кто занимается изготовлением различных предметов из натуральных волос: париков, усов и бород. Именно компании, основным источником дохода которых является производство париков, и скупают большую часть волос у населения. Чаще всего процессом скупки занимаются выездные бригады, почти постоянно гастролирующие по различным городам и селам. Они-то и расклеивают упомянутые выше объявления.

Несмотря на то, что парики из натуральных волос стоят дороже, чем синтетические примерно в 20 раз, они пользуются довольно высоким спросом. И виной тому их внешний вид: накладка, изготовленная из настоящих человеческих волос, всегда смотрится естественнее. Локоны от 25 до 30 сантиметров идут на шиньоны, более длинные волосы – на полноценные парики. Нередко из настоящих волос делают и шевелюры для кукол.

Ресницы

Накладные ресницы – это еще один вариант использования волос. В большинстве своем их делают из гипоаллергенного синтетического материала, но пользуются популярностью накладные или нарощенные ресницы и из шерсти животных, и из натуральных человеческих волос. Волосы обрезают, формируют в небольшие пучки и крепят на основу. Такие ресницы более капризные, чем искусственные, однако выглядят они все-таки натуральнее.

Очки, расчески и обувь

Современные дизайнеры используют человеческие локоны и в других, подчас совсем неожиданных сферах. Например, компания Ray Ban выпускает очки из настоящих волос. Волосы просто прессуются, а в качестве связующего ингредиента в них добавляют биорезин — материал, который разлагается в природе. Таким образом пришедшие в негодность очки никогда не навредят окружающей среде: ведь в них все натуральное.