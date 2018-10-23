WOW-объем: что выбрать бальзам или кондиционер для волос

Мы давно привыкли к обычной схеме по уходу за волосами: шампунь-бальзам-маска. Но не всегда эти средства нужны, ведь они зачастую не только питают, но и утяжеляют волосы, пишет hochu.ua. Что выбрать для WOW-объема? Сейчас расскажем.

Начнем с того, что основная роль шампуня — открыть «чешуйки волос» и очистить их, а бальзама и кондиционера — закрыть. Поэтому нежелательно брать средства для волос "два в одном", которые с каждым днем набирают популярности. Это не плохо, но такое сочетание может ослаблять основные функции первого либо же другого продукта.

Состав средств отличается в зависимости от разных линий бренда. Например, бальзам чаще всего содержит полезные вещества, микроэлементы, белки и разные экстракты. Обращайте внимание на состав, ведь вредные вещества, которые содержит продукт, могут влиять на весь организм в целом. Избегайте таких компонентов: SLS, BHT, Sodium Lauruulaureth Sulfate, TEA, DEA, SLES.

Бальзам

Бальзам — это средство для волос, которое содержит много питательных веществ. Он помогает улучшить общее состояние волос и также усиливает действие шампуня (если той же линейки). Можно сравнить с косметическим продуктом «бустер». Есть пару вариантов использования бальзама. Первый знают все: наносишь и смываешь, второй: держишь не менее пяти минут. Тогда этот продукт начинает действовать как маска.

Кондиционер — защищает от окружающей среды, а бальзам — питает и увлажняет.

Кондиционер

В отличие от бальзама, средство нельзя наносить на корни. Чаще всего в такие средства входит антистатик, благодаря которому волосы быстрее сохнут. Основная задача — свести к минимуму вред от мытья головы, расчесывания и сушки волос. Проблема для тонких волос в том, что кондиционер чаще всего утяжеляет. Поэтому добиться WOW-объема будет очень сложно. Но плюс таких средств в том, что их можно найти в несмываемом варианте, в отличие от бальзамов для волос.