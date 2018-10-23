Домашние диетические "Сникерсы"

Простой рецепт вкусной и диетической сладости предлагает вашему вниманию lady.mail.ru.
Ингредиенты
арахис - 100 г
молоко сухое (обезжиренное) - 40 г
шоколад горький - 60 г
мед - 2 ст.л
Процесс приготовления
1. Подготовить необходимые ингредиенты.
2. Арахис пожарить на сухой сковороде, обшелушить.
3. Сухое обезжиренное молоко пожарить на сухой сковороде, оно собирается комками. Затем измельчить при помощи блендера.
4. 15 г. орехов отложить, остальные измельчить блендером. Все орехи добавить к сухому молоку.
5. Добавить мед. Хорошо перемешать.
6. Слепить из получившейся массы батончики, выложить на пергамент.
7. Шоколад растопить, смазать сверху получившиеся батончики. Отправить в холодильник на 20 минут.
Приятного аппетита! Рецепт подходит для правильного питания.