Пить или не пить? Интересный французский парадокс...

Этот парадокс открывает для нас интересный нюанс: здоровые сердца французов обязаны своим превосходным состоянием красному вину, пишет dvorec.ru.

И предостережение…

Не все в научных кругах поддерживают французский феномен, говоря, что даже если французы умирают от сердечных приступов реже, то смертность у них такая же, как и в среднем в мире, а употребление даже малых доз алкоголя ежедневно ведет к риску развития рака груди у женщин.

Другие исследования показывают, что фолиевая кислота (листовые овощи, бобовые, апельсины) помогает замедлить развитие рака груди путем поддержки нормального деления клеток и восстановления функции ДНК. Женщины, которые употребляли алкоголь, но при этом принимали по меньшей мере 600 мг фолиевой кислоты в день, не заболевали раком молочной железы.

Некоторые неправильно трактуют мнение ученых и считают, что если одна порция алкоголя полезна, то много вина - полезнее намного. Слово «умеренность» во фразе «умеренное употребление алкоголя» в этом случае игнорируется, и остается только «употребление алкоголя». Концепция умеренности искажается в соответствии с представлением о ней каждого индивидуала.

Например, один бокал алкогольного напитка в день считается умеренным употреблением, но если вы не пили неделю, в субботу выпили все семь причитающихся вам бокалов — это уже перебор, который со временем может вылиться в неприятные заболевания типа рака, высокого кровяного давления, заболевания печени или воспаления поджелудочной железы.

Да и в умеренном употреблении алкоголя есть свой подводный камень. Если в семье есть случаи заболевания алкоголизмом, человек может быть предрасположен к нему, и самая невинная порция алкоголя способна развить у него пагубную привычку. Помните об алкоголе, когда вы принимаете лекарства — некоторые из них несовместимы со спиртным.

Так пить или не пить?