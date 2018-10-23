Пить или не пить? Интересный французский парадокс...

Почему французы позволяют себе наслаждаться уткой конфи и круассанами с маслом, но при этом остаются стройными и редко страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а, например, несчастные американцы пытаются сидеть на вареной еде и скупают журналы о здоровом образе жизни и похудении, но все толстеют и толстеют?
Этот парадокс открывает для нас интересный нюанс: здоровые сердца французов обязаны своим превосходным состоянием красному вину, пишет dvorec.ru.
И предостережение…
Не все в научных кругах поддерживают французский феномен, говоря, что даже если французы умирают от сердечных приступов реже, то смертность у них такая же, как и в среднем в мире, а употребление даже малых доз алкоголя ежедневно ведет к риску развития рака груди у женщин.
Другие исследования показывают, что фолиевая кислота (листовые овощи, бобовые, апельсины) помогает замедлить развитие рака груди путем поддержки нормального деления клеток и восстановления функции ДНК. Женщины, которые употребляли алкоголь, но при этом принимали по меньшей мере 600 мг фолиевой кислоты в день, не заболевали раком молочной железы.
Некоторые неправильно трактуют мнение ученых и считают, что если одна порция алкоголя полезна, то много вина - полезнее намного. Слово «умеренность» во фразе «умеренное употребление алкоголя» в этом случае игнорируется, и остается только «употребление алкоголя». Концепция умеренности искажается в соответствии с представлением о ней каждого индивидуала.
Например, один бокал алкогольного напитка в день считается умеренным употреблением, но если вы не пили неделю, в субботу выпили все семь причитающихся вам бокалов — это уже перебор, который со временем может вылиться в неприятные заболевания типа рака, высокого кровяного давления, заболевания печени или воспаления поджелудочной железы.
Да и в умеренном употреблении алкоголя есть свой подводный камень. Если в семье есть случаи заболевания алкоголизмом, человек может быть предрасположен к нему, и самая невинная порция алкоголя способна развить у него пагубную привычку. Помните об алкоголе, когда вы принимаете лекарства — некоторые из них несовместимы со спиртным.
Так пить или не пить?
Некоторые эксперты рекомендуют помнить о семейной истории заболеваний, прежде чем определиться с нормой. Молодые женщины со случаями рака молочной железы в семье могут вообще отказаться от алкоголя или выпивать совсем мало. Мужчины среднего возраста с историей сердечно-сосудистых заболеваний в семье могут продолжать наслаждаться бокалом вина или коктейля каждый вечер.