Советы от Рудковской: о красоте, разводе и воспитании детей

Продюсер активно общается с поклонниками и иногда дает дельные советы как на серьезные темы — развод, воспитание детей, — так и на типично женские: правила питания, режим тренировок и многое другое, пишет lady.mail.ru.
1. Пропускать ужины во имя стройной фигуры
«Есть хорошая русская пословица «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу», так как от ужинов все наши беды, а их не всегда получается пропускать! Но могу сказать точно, если все-таки на ужинах смачно попивать только водичку, а наутро еще шлифануть спортом, и так 2—3 недели, результат не заставит себя ждать. В идеале последний прием пищи должен быть в 18 часов».
2. Не жалеть денег на хорошую косметику
«Не жалейте на себя драгоценных кремов и волшебных баночек. Ваша красота будет вам благодарна!» — написала Яна и добавила.
И дальше Рудковская поделилась своим «волшебным» списком любимой косметики:
«Я очень довольна обновленным икорным кремом от La Prairie, Skin Caviar Premier, к нему волшебный лосьон, не новинка, но тоже очень довольна — Cellular Refining Lotion.
Дальше средства от Enhel Beauty Russia — патчи для глаз и бриллиантовая водородная маска. Многие спрашивали про мой уход для тела — все от Clarins уже много лет: масло, крем для массажа, сыворотка, охлаждающий гель и очищение от макияжа (очень нежный и мягкий)».
3. Не пропускать тренировки даже в отпуске
«Я стала заниматься 5—6 раз в неделю с тренером. На отдых или в поездку беру с собой утяжелители, резинки, маленькие гантели и даже там не пропускаю спорт! Во время занятий пью водородную воду, занимаюсь час в день и только по утрам, а потом уже еду на работу. В выходные тоже стараюсь не пропускать занятия».
4. С детства приучать ребенка к труду
«С детства нужно приучать ребенка к труду, чтобы у него не было возможности целыми днями сидеть в телефоне и интернете. Спорт помогает приучить к дисциплине. Ничего другого я для мальчика не вижу».
5. Вместо разжигания войны расставаться с людьми мирным путем, договариваясь
«Я ушла от бывшего мужа с одним чемоданом, мне достались, как он и обещал, «ослиные уши», но я боролась за своих детей и прошла все унизительные экспертизы в судах, потому что моя совесть была чиста. Сейчас мои дети живут со мной, гордятся мною, с Виктором Батуриным мы сейчас в прекрасных отношениях и вместе воспитываем наших двух сыновей. Мы извлекли урок из той войны — всегда надо договариваться, идти мирным путем, война несет тяжелые последствия».