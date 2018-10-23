Советы от Рудковской: о красоте, разводе и воспитании детей

«Я ушла от бывшего мужа с одним чемоданом, мне достались, как он и обещал, «ослиные уши», но я боролась за своих детей и прошла все унизительные экспертизы в судах, потому что моя совесть была чиста. Сейчас мои дети живут со мной, гордятся мною, с Виктором Батуриным мы сейчас в прекрасных отношениях и вместе воспитываем наших двух сыновей. Мы извлекли урок из той войны — всегда надо договариваться, идти мирным путем, война несет тяжелые последствия».